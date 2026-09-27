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EEUU lo desmiente

Irán asegura que sigue controlando Ormuz y que atacó 19 embarcaciones en 48 horas

Los detalles El estrecho sigue sin recuperar la normalidad. Fuentes militares iraníes dicen que han interceptado casi una veintena de barcos, pero no hay imágenes que lo confirmen y EEUU lo niega.

Vista del estrecho de Ormuz desde Musandam (Omán) el 6 de septiembre de 2026
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Irán ha asegurado a la agencia 'FARS' que ha atacado 19 barcos que atravesaban el estrecho de Ormuz en las últimas 48 horas. Sin embargo, no hay ni imágenes, ni confirmación independiente de ello.

Por su parte, Estados Unidos lo niega, hasta el punto de que Trump ha dicho que ha sido la mejor noche desde que empezó la guerra. "Sacamos una cantidad récord de petróleo del estrecho de Ormuz, más de lo que sacamos antes de la guerra", ha declarado el líder estadounidense.

Y mientras Donald Trump intenta ahogar económicamente a Irán, el jefe del Ejército iraní ha advertido este domingo de que si ellos no pueden comercializar, nadie podrá hacerlo. En este contexto, el ministro de Exteriores iraní ha pedido poner fin a la guerra en una entrevista con 'NBC News'.

"Han pasado ocho meses y queremos que esto termine, queremos que nuestros fondos, nuestros activos, que están congelados ilegalmente, sean liberados", ha reclamado, a lo que ha añadido: "Queremos, ya saben, poder vender nuestro petróleo"

Precisamente, este domingo la Guardia Revolucionaria iraní ha difundido un vídeo de la captura de un dron submarino que la Marina de Estados Unidos habría usado para desminar Ormuz.

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