Dos barcos con dos destinos diferentes y un enorme lío político. Es el resumen de la polémica que ha sacudido a la izquierda española en las últimas horas y que ha motivado un choque interno entre los socios del Gobierno de coalición, a raíz de la denuncia de Sumar y Podemos sobre un carguero que supuestamente transportaba armas a Israel e iba a hacer escala en Cartagena. Ambas formaciones políticas apuntaban a un mismo buque, el 'Borkum', pero se equivocaban de barco.

El ala socialista del Ejecutivo desmintió desde un primer momento que el destino del 'Borkum', fuera Israel, pero Sumar presentó incluso una denuncia ante la Fiscalía para bloquear el barco e investigar su carga. Sin embargo, a medida que crecían los reproches y acusaciones, un segundo buque entraba en la ecuación: el 'Marianne Danica'. Este buque sí que llevaba armas a Israel, así que el Gobierno le impidió recalar en territorio español.

Ambos cargueros partían de la India y, en principio, los dos paraban en el puerto de Cartagena. Su destino final, sin embargo, no era el mismo: el 'Borkum' se dirigía en realidad a República Checa, mientras que el 'Marianne Danica' sí que iba hacia Israel. Al final, ni uno ni otro han llegado a hacer escala en Cartagena, pero la controversia ya estaba servida y Podemos y Sumar, lejos de deshacer el malentendido, insisten en alentar lo que Óscar Puente equiparaba ya el jueves con los "bulos" de la "fachosfera".

Cronología de la confusión

Todo comenzaba el miércoles, cuando el partido de Yolanda Díaz solicitó a la Marina Mercante la documentación y el listado de la carga del 'Borkum', que tenía previsto llegar el jueves al puerto de Cartagena. "Si va cargado de toneladas de armas para el genocidio en Palestina no puede atracar", advertía la formación.

Desde la parte socialista del Gobierno repitieron a lo largo de la jornada del jueves que ese carguero tenía la documentación en regla, que ya había pasado la aduana en Las Palmas de Gran Canaria y que no se dirigía a Israel, sino a República Checa, pero Sumar elevó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, mientras su portavoz en el Congreso, Iñigo Errejón, insistía en Al Rojo Vivo en que habría que "garantizar que esas armas no acaban siendo utilizadas para masacrar niños palestinos".

El ministro Puente precisaba además, en declaraciones a la prensa, que parte de la carga del 'Borkum' iba a una empresa de Granada y la otra al Gobierno checo, pero en ningún caso a Israel. Incluso compartió en redes sociales el documento con el visto bueno de Exteriores a la escala del barco Cartagena: este recogía que el carguero partió de la India y tiene como destino la República Checa y también que transporta 24 contenedores de cargadores para armas con carga explosiva y ocho contenedores de cartuchos de TNT.

Posteriormente, laSexta pudo acceder a un documento oficial, avanzado por Antonio Maestre, en el que República Checa garantiza al Gobierno de España que el material militar se utilizará "para fines de seguridad nacional".

Un segundo barco que sí iba a Israel

Sumar y Podemos sí que tenían razón cuando aseguraban que había un buque con armas con destino a Israel, pero se equivocaban de carguero. Se trataba en realidad del 'Marianne Danica', un buque con bandera de Dinamarca al que el Gobierno denegó la autorización para hacer escala en Cartagena y que, según fuentes socialistas, transportaba "motores para cohetes militares".

Este viernes, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, se ha referido precisamente a este carguero: "Es el primer barco que hemos detectado con un cargamento de armamento para Israel", ha asegurado, señalando que se denegará también la escala a cualquier otro barco que transporte armamento para Israel. "Si hay un barco que va con destino a Israel con armamento, nosotros no vamos a permitir la escala", ha sostenido en 'RTVE'.

Así las cosas, lo cierto es que al final ni uno ni otro buque han pasado por Cartagena, porque a última hora del jueves el 'Borkum' renunciaba a esta escala. El buque se encontraba fondeado en el cabo Tiñoso a la espera de atracar en la terminal de Escombreras, pero finalmente ha decidido dirigirse directamente a Eslovenia para trasladar desde allí la carga a República Checa.

Sumar sigue en sus trece

A pesar de todo, Sumar no se mueve de su tesis y Errejón ha celebrado como una "victoria" que el Borkum finalmente no haya atracado en el puerto murciano. "Teníamos razón. Esperamos las disculpas", ha afirmado en sus redes sociales, donde ha cuestionado "por qué decide de madrugada finalmente no atracar en el puerto de Cartagena y seguir su ruta" un barco que "no tiene que ocultar".

Paralelamente, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido el archivo de la denuncia que presentó Podemos relativa al carguero, "al no existir indicios que avalen los delitos a los que se refiere" y estar "basada en hechos conocidos a través de los medios de comunicación, sin documentación fidedigna que la acompañe" ni aportar "indicios racionales de criminalidad fundamentados".