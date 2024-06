Los suicidios dejan de ser la principal causa de muerte no natural en España. Así lo muestra el Instituto Nacional de Estadística. La cifra en 2023 desciende más de un 6% con respecto al año anterior. Por encima de los suicidios, nos encontramos este año con las caídas accidentales. Son la principal causa de muerte no natural en nuestro país. Más de 4.000 personas fallecieron por caídas el año pasado. La tercera causa de muerte externa, o no natural, que también desciende, son los ahogamientos. En 2023 hubo casí un 12% menos.

Y en cuanto a las causas de muerte naturales los tumores se sitúan en primer lugar. Suponen casi el 27% del total de las defunciones. Le siguen las enfermedades del sistema circulatorio, como pueden ser los ictus o los infartos, que bajan más de un 5%. En total, según el INE, en 2023 murieron 31.254 personas menos que en 2022. Fallecieron más hombres que mujeres.

Por sexo, fallecieron 219.077 hombres y 214.086 mujeres, un 6,5 y un 6,9% menos que en 2022, respectivamente, según la Estadística Defunciones por Causa de Muerte publicada este miércoles por el INE. Principales causas de muerte naturales por sexo Los tumores se situaron como primera causa de muerte en 2023, con un 26,6% del total, mientras que las defunciones por enfermedades del sistema circulatorio bajaron un 5,3% respecto a 2022, situándose como segunda causa más frecuente, con un 26,5% del total, según estos datos provisionales del Instituto Nacional de Estadística. Respecto al año anterior, los fallecimientos por tumores aumentaron un 0,2%.

Esta dispar evolución provocó que, por primera vez, la tasa de muerte por tumores (237,8 por 100.000 habitantes) fuera superior a la de las enfermedades del sistema circulatorio (237,5). Por sexo, las enfermedades isquémicas del corazón fueron la primera causa de muerte entre los hombres (17.038 fallecidos), seguida del cáncer de bronquios y pulmón (16.503) y de las enfermedades cerebrovasculares (10.356).

Entre las mujeres, las causas más frecuentes fueron la demencia (14.225 fallecidas), las enfermedades cerebrovasculares (12.817) y la insuficiencia cardíaca (11.258). Principales causas de muerte externas por sexo En el año 2023 se produjeron 17.737 fallecimientos por causas externas, 837 menos que en el año anterior (-4,5%). Por sexo, murieron 11.205 hombres (un 4,2% menos que en 2022) y 6.532 mujeres (un 5,0% menos).