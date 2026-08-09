Irán difunde las primeras imágenes de Jamenei desde el inicio de la guerra: ¿realidad o propaganda?

Los detalles Analistas apuntan a que le vídeo publicado por las agencias iraníes muestran imágenes previas al conflicto bélico. Medios estadounidenses informaban en abril de que el líder supremo estaba recluido en un lugar remoto y desfigurado.

Irán ha publicado imágenes de su líder supremo, Mojtaba Jamenei, por primera vez desde el inicio de la guerra, aunque analistas sugieren que podrían ser previas al conflicto en Oriente Medio. La ubicación y estado de Jamenei, hijo del ayatolá asesinado en febrero, han sido un misterio. Tras la muerte de su padre, se ha informado que Jamenei está aislado en un lugar remoto, gobernando Irán a través de un consejo de generales y políticos. Sus mensajes son transmitidos de manera indirecta debido a quemaduras que le dificultan hablar. Las autoridades iraníes prometen más imágenes, mientras persisten las especulaciones sobre su estado.

Tras meses de especulaciones Irán ha difundido este domingo las primeras imágenes de su líder supremo, Motjaba Jamenei, desde el inicio de la guerra. En el video se puede ver a Jamenei de perfil, sentado en el suelo y hablando con otros hombres, pero ¿son imágenes actuales? Según expertos analistas corresponderían a momentos previos al conflicto bélico en Oriente Medio.

Porque dónde y cómo estaba el hijo del ayatolá asesinado hace en febrero en un ataque en Teherán era todo un misterio. En abril, dos meses después del inicio de la guerra de Irán, medios estadounidenses no dudaban en afirmar que tras la muerte de su padre y casi de la suya, el aislamiento del nuevo líder iraní era total. Según fuentes cercanas consultadas por el 'New York Times', Mojtaba Jamenei está recluido en un lugar remoto.

Además, especificaban que el país sigue adelante gobernado por un consejo de generales y políticos que no visitan a Mojtaba por temor a que Israel lo localice y lo mate. Así lo hicieron para asesinar a su padre: Ali Jamanei.

Por ello, sus discursos o cualquier tipo de mensaje que quiere enviar pasan por las manos de una cadena humana y son locutados por una mujer. Serían sobres que viajan de forma analógica hasta llegar a las emisoras de televisión estatal.

"Difícil" mantener la comunicación

No quedaba ahí la cosa. Según sus allegados, su cara y labios sufrieron quemaduras graves que le dificultan hablar. Es más, aseguraban que lo más probable es que necesite someterse a una cirugía plástica antes de dejarse ver o escuchar.

Precisamente, el pasado viernes el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, reconocía que mantener comunicación con el líder supremo es "muy difícil en este momento". A pesar de ello, Pezeshkian aseguraba que la "presencia" del clérigo "sigue siendo un gran activo" para el país.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, llegó a sugerir en su día que había "muchos indicios" de que el ayatolá "no está vivo", una tesis que cuenta con no pocos adeptos. Por su parte, Donald Trump aseguró el mes pasado que el líder iraní estaba "muerto en un 90%".

Todo un relato que ahora podría desmontarse con las nuevas imágenes publicadas, habida cuenta de que podrían ser una estrategia propagandística para que los iraníes dejaran de especular. Quién sabe. Las autoridades de Irán han asegurado que difundirán nuevas imágenes del líder supremo "muy pronto", aunque a Jamenei no se le ha visto en público desde el 28 de febrero.

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