El alcalde de la localidad coruñesa Oleiros, Ángel García Seoane -conocido como Gelo-, se ha negado a disculparse por sus insultos a un concejal socialista durante un pleno. El regidor profirió estos insultos contra el edil de la oposición: "Me cago en la madre que te parió", "hijo de puta", "cerdo miserable" y "ególatra de mierda".

Desde 2003, gobierna en uno de los municipios más ricos de A Coruña, en Oleiros. Antes ya había sido alcalde, pero una inhabilitación le obligó a apartarse de la política seis años. Este jueves Ángel García Seoane es noticia y no, precisamente, por sus logros electorales, sino por un altercado en el pleno del Ayuntamiento. Allí, el concejal del PSOE, Jesús Fernández, hace referencia a las pujas de parcelas públicas, asegurando que lo "que no pasa en ningún concello socialista es que la mujer del alcalde compre parcelas municipales".

Y el alcalde entra rápidamente en cólera. "Me cago en la madre que te parió, ¡hijo de puta! Me cago en Dios", empezó García Seoane, y a medida que va pasando el tiempo, se calienta y añade: "¡Hijo de puta! ¡Cerdo, que eres un cerdo!". Y pierde los papeles por completo a pesar de ser un cargo público y sube el tono llamándole "cerdo miserable": "Lo que hay que aguantar a estos ególatras de mierda".

García Seoane dice que no es nada violento porque "es un hombre tranquilo", pero no se arrepiente de su actuación. "Saben que soy una persona de carácter fuerte. Yo no perdí las formas. Volvería a decir lo mismo", ha asegurado. Mientras, el concejal Fernández denuncia su actitud y señala que levantó para "agredirle". "Cualquier justificación es justificar la violencia", ha añadido, afirmando que estas formas están completamente fuera de un pleno democrático.