Solo para empadronados: Ayuso condiciona la expedición del abono de transportes de la Comunidad de Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, visita la exposición Nuevo Tren de Metro de Madrid

Los detalles La Consejería de Transportes argumenta estar aplicando la Ley del Consorcio Regional de Transportes. En ella se recoge: "Las bonificaciones financiadas con recursos públicos deben destinarse a los residentes de la Comunidad de Madrid o de las comunidades con las que existan convenios".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha decidido restringir las bonificaciones del transporte público a los empadronados en la región. A partir del 15 de junio de 2026, solo los residentes en Madrid o en municipios de las zonas tarifarias E1 y E2 podrán acceder a la Tarjeta de Transporte Público Personal con descuentos. Esta medida, que se aplicará según la Ley del Consorcio Regional de Transportes, excluye a quienes no cumplan estos requisitos, salvo convenios con Castilla y León y Castilla-La Mancha, y familias numerosas. La decisión se comunicó a través del Boletín Oficial, sin aviso previo.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, siempre ha sacado pecho de la eficacia del transporte público en la capital. También por ofrecer bonificaciones y facilidades de movilidad para todos los que usen el metro y los autobuses madrileños con su abono de transportes. Este viernes, Ayuso ha puesto coto a la expedición de dicho abono: solo lo tendrán los empadronados en Madrid.

Porque este viernes la Comunidad de Madrid ha aplicado nuevas normas pero para los madrileños. Ha restringido a los empadronados en la región la Tarjeta de Transporte Público Personal, más conocida como el abono. Con él, se puede acceder a descuentos a la hora de viajar en toda la red de Metro de Madrid, en la de autobuses y hasta en Cercanías. Sin olvidar que, en algunos casos y para algunos trayectos, la movilidad con el abono se convierte en gratuita.

La Consejería de Transportes ha explicado este cambio asegurando que se está aplicando la Ley del Consorcio Regional de Transportes. En ella se recoge: "Las bonificaciones financiadas con recursos públicos deben destinarse a los residentes de la Comunidad de Madrid o de las comunidades con las que existan convenios".

Los residentes en la Comunidad de Madrid se han enterado de este cambio por los medios de comunicación. No ha habido aviso, solo se ha publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad. Además, el Consorcio Regional de Transportes (CRTM) ya ha dictado las nuevas reglas. Se aplicarán el lunes 15 de junio de 2026.

Es más, explican que no se ha aplicado antes por tener "limitaciones tecnológicas" que han llevado a "la implantación progresiva del sistema y, posteriormente, por el impacto de la pandemia".

De hecho, las peticiones de abonos actuales y las renovaciones han sido congeladas. No se reactivarán hasta el lunes.

Los cambios desde el 15 de junio de 2026

El próximo lunes es el día clave, la fecha en la que se empezará a aplicar la nueva normativa para poder obtener el abono. Porque desde el 15 de junio, cuando una persona quiera obtener la Tarjeta Transporte Público Personal de la Comunidad de Madrid, tendrá que poder probar una de estas dos cuestiones: o que es residente en un municipio de la Comunidad de Madrid o que lo es en alguno de los municipios integrados en las zonas tarifarias E1 y E2.

Tendremos que presentar un certificado de empadronamiento en vigor o dar permiso para que puedan consultar dicha documentación.

Solo se salvan los convenios con Castilla y León y con Castilla La-Mancha, así como las familias que sean numerosas.

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