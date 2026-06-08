Los dos recorridos en 'papamóvil' de León XIV en su último día en Madrid: todas las calles del centro por las que pasará

El papa León XIV coge a un bebé para bendecirlo durante su trayecto en el papamóvil

Este lunes es el último día del papa León XIV en Madrid, antes de viajar a Barcelona para continuar su visita papal a España. Durante la tarde del lunes, el 'papamóvil' recorrerá las calles de la capital en dos tramos.

Después de una multitudinaria misa, de la masiva vigilia con los jóvenes, de su paso por el Congreso de los Diputados y de sus numerosos encuentros, el papa León XIV vuelve a las calles de Madrid este lunes, 8 de junio, en el que es su último día completo por la capital en la primera visita papal a España en 15 años. Los 'paseos' en el 'papamóvil' son un habitual en las visitas del sumo pontífice a cualquier lugar, y son muchas las personas que se acercan a diferentes puntos de estos recorridos para poder ver al sumo pontífice, saludarlo o incluso acercarle a sus bebés para que estos sean bendecidos.

El 'papamóvil' que León XIV está utilizando en Madrid —y que también usará en Canarias, pero no en Barcelona— es un Mercedes G500, que después de sus días en la capital será trasladado a Las Palmas de Gran Canaria. Además, Sus dos últimos recorridos por el centro de la ciudad tienen lugar la tarde de este lunes, en el marco de su desplazamiento a la Catedral de la Almudena y al encuentro con la comunidad diocesana que se prevé en el estadio Santiago Bernabéu. Y esta es la ruta por la que circulará el papa:

Recorrido del 'papamóvil' de León XIV a las 18:00h

Glorieta de Pirámides

Puerta de Toledo

Gran Vía de San Francisco

Calle Bailén

Catedral de la Almudena

Recorrido del 'papamóvil' de León XIV a las 19:00h

Calle Mayor

Puerta del Sol

Carrera de San Jerónimo

Plaza de las Cortes

Cánovas del Castillo

Calle Alcalá —donde se cambiará a un vehículo cubierto—

Príncipe de Vergara

Concha Espina hasta el estadio Santiago Bernabéu

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