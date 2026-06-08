Ahora

EN DIRECTO

Sigue la visita del papa León XIV a España

Lunes 8 de junio

Los dos recorridos en 'papamóvil' de León XIV en su último día en Madrid: todas las calles del centro por las que pasará

Este lunes es el último día del papa León XIV en Madrid, antes de viajar a Barcelona para continuar su visita papal a España. Durante la tarde del lunes, el 'papamóvil' recorrerá las calles de la capital en dos tramos.

El papa León XIV coge a un bebé para bendecirlo durante su trayecto en el papamóvilEl papa León XIV coge a un bebé para bendecirlo durante su trayecto en el papamóvilAgencia EFE

Después de una multitudinaria misa, de la masiva vigilia con los jóvenes, de su paso por el Congreso de los Diputados y de sus numerosos encuentros, el papa León XIV vuelve a las calles de Madrid este lunes, 8 de junio, en el que es su último día completo por la capital en la primera visita papal a España en 15 años. Los 'paseos' en el 'papamóvil' son un habitual en las visitas del sumo pontífice a cualquier lugar, y son muchas las personas que se acercan a diferentes puntos de estos recorridos para poder ver al sumo pontífice, saludarlo o incluso acercarle a sus bebés para que estos sean bendecidos.

El 'papamóvil' que León XIV está utilizando en Madrid —y que también usará en Canarias, pero no en Barcelona— es un Mercedes G500, que después de sus días en la capital será trasladado a Las Palmas de Gran Canaria. Además, Sus dos últimos recorridos por el centro de la ciudad tienen lugar la tarde de este lunes, en el marco de su desplazamiento a la Catedral de la Almudena y al encuentro con la comunidad diocesana que se prevé en el estadio Santiago Bernabéu. Y esta es la ruta por la que circulará el papa:

Recorrido del 'papamóvil' de León XIV a las 18:00h

  • Glorieta de Pirámides
  • Puerta de Toledo
  • Gran Vía de San Francisco
  • Calle Bailén
  • Catedral de la Almudena

Recorrido del 'papamóvil' de León XIV a las 19:00h

  • Calle Mayor
  • Puerta del Sol
  • Carrera de San Jerónimo
  • Plaza de las Cortes
  • Cánovas del Castillo
  • Calle Alcalá —donde se cambiará a un vehículo cubierto—
  • Príncipe de Vergara
  • Concha Espina hasta el estadio Santiago Bernabéu

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. El papa lanza un mensaje contra el aborto y la eutanasia en el Congreso: "Toda vida debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural"
  2. El Gobierno ignora las anotaciones de Leire Díez que apuntarían a Sánchez e insiste en que no se reunió con la fontanera del PSOE
  3. Un juez admite una querella de PP y VOX por el rescate de Air Europa y cita como investigado al expresidente de la SEPI
  4. Fuego cruzado en Oriente Medio: Israel desoye a Trump y ataca a Irán, que responde con más misiles
  5. Un terremoto de magnitud 7,8 golpea el sur de Filipinas y provoca varias alertas de tsunami: hay 14 muertos y más de 100 heridos
  6. Oficial: Rotunda victoria de Florentino Pérez para volver a ser presidente del Real Madrid