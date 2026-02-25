Los militares que tomaron Televisión Española el 23F recibieron la orden de "tirar a matar"

El contexto Entre los documentos desclasificados del golpe destaca la grabación de la llamada de un militar con su interlocutor, un "capitán" que le movilizó, al que el soldado le aseguró que tenía el cometido de asesinar a quien fuera necesario para hacer con el control de la televisión pública.

Los documentos del golpe de Estado fallido del 23 de febrero de 1981 han sido desclasificados este viernes y publicados en la página web de La Moncloa. Entre ellos, se incluyen las conversaciones telefónicas de soldados que participaron en la toma de Televisión Española (TVE).

Entre estas grabaciones cabe destacar la de un militar con su interlocutor, un "capitán" que le movilizó para el golpe del 23F. Este soldado, que fue enviado a tomar las instalaciones de TVE, detalla las órdenes que recibió, indicándole que, si era necesario, "disparara a matar": "Pues tocaron alarma y preparar todo, petates, la virgen, como para marcharse. Venga a Televisión y órdenes de no hablar con nadie; el primer tiro al aire y el segundo a dar, con los cargadores metidos y ni seguro ni nada".

"O sea, que vosotros fuisteis los que tomasteis la televisión, ¿no?", le pregunta este capitán al soldado. "Sí, sí, sí. Nosotros fuimos", responde el militar.

"La gente, ¿qué decía? Con los soldados, ¿qué decían? El capitán estaría frenético, ¿no?", vuelve a preguntar el superior, dejando claro el ambiente de tensión que se respiraba. "Fíjate. Pues tirar a matar. Con eso ya te lo he dicho todo", contesta el soldado, dejando claro que tenían la orden directa de asesinar a quien fuera necesario para hacerse con el control de la radio y la televisión públicas.

