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Tenían 52 años

Un matrimonio de Valladolid, las víctimas españolas del accidente de avioneta en Perú

Los detalles Alfredo Avilés Muñoyerro, y su esposa, Ana Isabel Sánchez, ambos de 52 años, son padres de una joven de 21 años y vivían en Arroyo de la Encomienda.

Un matrimonio de Valladolid, las víctimas españolas del accidente de avioneta en Perú Un matrimonio de Valladolid, las víctimas españolas del accidente de avioneta en PerúAgencia EFE
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Un matrimonio de la localidad vallisoletana de Arroyo de la Encomienda, Alfredo Avilés Muñoyerro, y su esposa, Ana Isabel Sánchez, son los dos turistas españoles fallecidos este pasado sábado al caer una avioneta turística en Perú, han confirmado este domingo a EFE fuentes de la corporación municipal.

Ambos tenían 52 años y son padres de una joven de 21 años. Avilés era un empresario autónomo con raíces familiares en Medina del Campo que trabajaba como agente libre comercial para firmas mobiliarias de decoración, iluminación y arquitectura de interiorismo, radicado en Arroyo de la Encomienda.

El matrimonio son los dos españoles fallecidos entre las 13 víctimas mortales de un accidente ocurrido este pasado sábado sobre las 13:00 horas locales (18.00 GMT) al precipitarse, por causas que se investigan, una avioneta turística en la que viajaban junto a otros siete turistas italianos, dos alemanes, y el piloto y la copiloto ambos peruanos.

La aeronave partió pasado el mediodía desde el aeropuerto de Pisco, una ciudad costera situada a unos 230 kilómetros de Lima, para contemplar en altura al monumento arqueológico prehispánico conocido como Líneas de Nazca, situado entre Nazca y Palpa, en el departamento de ICA.

Se trata de un conjunto de geoglifos formado por cientos de figuras geométricas con formas de animales y plantas, apreciables desde la altura y que han sido declarados Patrimonio de la Humanidad.

Casi una hora después del despegue, la aeronave comunicó por radio una emergencia y poco después se perdió la vista hasta que una densa nube de humo delató el accidente al precipipitarse en Pueblo Viejo, a unos ocho kilómetros al sur de Nazca. Los 13 ocupantes de la avioneta fallecieron de forma instantánea en este accidente de una avioneta de la empresa aerodiana.

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