El PP sigue con su ofensiva en el Senado: vuelve a citar a Marlaska mientras mantiene las comparecencias de Albares y Robles pese a las negativas

¿Por qué es importante? El Gobierno ya anunció que los tres ministros, además del de Presidencia, Félix Bolaños, comparecerán a finales de agosto y solo ante el Congreso, donde todos ellos están citados a petición propia.

Mientras Ceuta y Melilla terminan de blindarse ante los llamamientos a una nueva llegada masiva de migrantes desde Marruecos, prevista para este 15 de agosto, el PP ha apostado por atacar, una y otra vez, la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez y las medidas tomadas para tratar de frenar la actual crisis migratoria.

Se cumplen dos semanas de la entrada de 80.000 migrantes y el Partido Popular no ha dejado de aprovechar la situación para usar la mayoría absoluta que ostentan en el Senado. Ha llamado a declarar a más de un ministro del Ejecutivo y este viernes, ha repetido su estrategia.

Porque hemos sabido que el Senado va a mantener su agenda para la semana que viene. O lo que es lo mismo, se espera en la cámara al ministro de Exteriores para el 17 de agosto y a la de Defensa para el 18 del mismo mes, pese a que ambos, tanto Margarita Robles como José Manuel Albares, ya han anunciado que no harán acto de presencia.

Dentro de las comisiones de Defensa y Asuntos Exteriores, los populares quieren que los ministros de Sánchez den explicaciones sobre la prevención, gestión y medidas tomadas a posteriori para tratar de frenar la llegada de miles de migrantes a las costas de Ceuta entre los días 30 y 31 de julio de este verano.

Y por si esta ofensiva no fuera suficiente, se ha producido otro movimiento, porque el PP ha vuelto a citar al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para el próximo jueves 20 de agosto. Así consta en la agenda parlamentaria del Senado, donde se convoca la comparecencia del ministro el día 20 a las 11:00 horas en el marco de la Comisión de Interior.

'Plantón' de los ministros

Hay que recordar que Marlaska ya fue citado el pasado miércoles 12 por esta misma razón y ante esa misma comisión. También hay que subrayar que el ministro ni acudió ni compareció. En respuesta, la Cámara Alta anunció que tomaría medidas.

El PP acordó hace unos días citar en diferentes comisiones a los ministros de Interior, Exteriores y Defensa para explicar las actuaciones de sus departamentos en la crisis provocada por la llegada masiva a Ceuta los días 30 y 31 de julio de personas procedentes de Marruecos.

Sin embargo, el Gobierno ya anunció que los tres ministros, además del de Presidencia, Félix Bolaños, comparecerán a finales de agosto y solo ante el Congreso, donde todos ellos están citados a petición propia. Es más, consideran que el Congreso de los Diputados es la cámara prevalente.

Un argumento que ha rechazado la Presidencia del Senado, que niega la prevalencia del Congreso, y que entiende que los ministros están obligados a dar explicaciones ante la cámara que solicite su presencia.

El pasado miércoles, Marlaska dejó su silla vacía en la Comisión de Interior del Senado argumentando que lo hacía "por circunstancias obvias" que se "explican por sí mismas" y anunció que comparecería el 28 de agosto en el Congreso "para dar las explicaciones necesarias". "No hay ninguna voluntad de incumplimiento, sino otra, la voluntad de seguir cumpliendo nuestras responsabilidades, nuestras responsabilidades como Ejecutivo y nuestras responsabilidades también hacia el Parlamento", dijo.

Pero para el PP esa ausencia solo demuestra "una falta de respeto" por parte de un miembro del Gobierno.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido