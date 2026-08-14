Ramoncín, sobre la relación de Marruecos con Israel y EEUU: "Ha encontrado unos protectores que nunca imaginaba que iba a tener para ir en contra de España"

El cantante ha advertido en Más Vale Tarde sobre la presión de Marruecos a España: "Saben hacerle daño en el peor sitio posible, que son las fronteras de Ceuta y Melilla".

Ramón Márquez, más conocido como Ramoncín, ha analizado este viernes en Más Vale Tarde la situación que atraviesa Ceuta tras la entrada masiva de miles de migrantes. Dos semanas después de esta llegada, siguen malviviendo en diferentes zonas de la ciudad autónoma.

Por su parte, el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha criticado que el Ministerio del Interior movilizara 33.600 efectivos policiales durante el eclipse y, en cambio, asegurara disponer de solo 60 agentes ante la llegada masiva de migrantes a la frontera de Ceuta.

"El problema no es saber, mentir o decir la verdad; el problema es dejar de distinguir qué es verdad y qué es mentira", ha señalado el cantante, en referencia a las afirmaciones de Bendodo.

Más allá del número de agentes desplegados, el debate apunta a la relación entre España y Marruecos y el papel estratégico que juegan las fronteras de Ceuta y Melilla. En este sentido, se ha defendido que la presión migratoria sobre Ceuta no puede analizarse únicamente como una movilización espontánea de miles de jóvenes que buscan cambiar de vida.

"Lo de Marruecos es mucho más profundo que un montón de chavales aburridos y que quieren cambiar de vida, que también. Nunca Marruecos se ha encontrado con un apoyo tan potente como el que tiene ahora con Donald Trump en Estados Unidos. Nunca Marruecos hubiera hecho algo tan impensable como reconocer el Estado de Israel en contra de la mayoría de los países árabes que con los que tiene relación", ha añadido Ramoncín.

Asimismo, el artista revela cuál es su mayor preocupación: "Me preocupa es que este Marruecos, este Gobierno de Marruecos, ha encontrado unos protectores que nunca imaginaba que iba a tener para ir en contra de España. Sí. España, además, es un país por Pedro Sánchez, que se enfrenta abiertamente a Netanyahu, a Bibi y se enfrenta directamente a Trump. Se cómo hacerle daño. Le voy a hacer daño en el peor sitio posible, que son las fronteras de Ceuta y Melilla".

"Hay un centenar de criaturas ahí que se han ahogado, que eso no van a volver nunca. Y la cantidad de familias que quieren que sus hijos vuelvan, que no saben dónde están, que se han ido de excursión y no han vuelto. Eso es mucho más serio. Lo que no se puede hacer es que luego un político con la sensatez que se le pide en una cosa como esta, se invente cifras porque le viene muy bien para atizarle al enemigo político", sostiene.

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