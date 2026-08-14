Ahora

Crisis migratoria

El CGPJ y el Gobierno niegan que pueda suspenderse el derecho de asilo en Ceuta como reclama Vivas

El contexto Génova se suma a la petición "excepcional" de Juan Jesús Vivas sobre la crisis migratoria, mientras el Ejecutivo y el Poder Judicial recuerdan que España debe respetar la legislación nacional y los tratados internacionales.

El presidente del Senado, Pedro Rollán, es recibido por el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en el Palacio de la Asamblea, en Ceuta.
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El Partido Popular se suma a la petición del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, para suspender de forma "excepcional" el derecho de asilo en la ciudad autónoma hasta que se resuelva la crisis migratoria y se pueda expulsar a los miles de migrantes que permanecen en sus calles. No obstante, el CGPJ y el Gobierno niegan que pueda suspenderse este derecho como reclama su mandatario.

La propuesta de Vivas ha recibido el respaldo de la dirección nacional del PP. "La petición de Vivas, como no podía ser de otra manera, cuenta con el apoyo del PP a nivel nacional", ha asegurado Jaime de los Santos, vicesecretario de Educación e Igualdad de la formación. Asimismo, Alma Ezcurra ha defendido la suspensión temporal del derecho de asilo: "Hay que suspender el asilo en Ceuta hasta que se resuelva la crisis".

En la misma línea se ha pronunciado el vicesecretario autonómico del PP, Elías Bendodo, que ha asegurado que respalda las posiciones defendidas por sus compañeros. Desde el partido llegan incluso a sostener que una medida de estas características no vulneraría la legislación.

El propio Juan Jesús Vivas, sin embargo, ha admitido la necesidad de buscar una respuesta jurídica a una situación que considera excepcional. El presidente ceutí ha reclamado nuevas herramientas legales para hacer frente a la crisis: "Tienen que tener una respuesta legal".

Desde el PP argumentan que Marruecos no es un país en el que exista una situación generalizada de refugiados y defienden que una parte de quienes han llegado a Ceuta deberían ser devueltos. Vivas, no obstante, es consciente de que no todas las personas que se lanzan al agua para alcanzar la ciudad autónoma proceden de Marruecos.

El debate se centra ahora en los límites legales de esas devoluciones y en la posibilidad de suspender el derecho a solicitar protección internacional. Frente a la propuesta del PP, el Gobierno insiste en que cualquier actuación debe realizarse dentro del marco legal y respetando los derechos fundamentales de las personas migrantes.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha subrayado la complejidad de la situación y la obligación de respetar los procedimientos establecidos: "Desde el respeto a la legalidad y desde el respeto a los procedimientos y a los derechos fundamentales de cada una de ellas, por eso es tan complejo".

Una posición que coincide con la advertencia del Consejo General del Poder Judicial. El órgano de gobierno de los jueces recuerda que tanto los tratados internacionales suscritos por España como la legislación española reconocen el derecho de las personas a solicitar y recibir protección internacional.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. El Gobierno hace equilibrios con un Marruecos a la ofensiva: de las "españolísimas" Ceuta y Melilla a la "complicidad fuera de toda duda" con Rabat
  2. El Gobierno amplía la vida de la central nuclear de Almaraz hasta 2030
  3. El incendio de Las Peñas de Riglos obliga a evacuar cuatro nuevos municipios de la provincia de Huesca
  4. Un embarazo, una relación conflictiva y una amante: las razones que habrían provocado el doble asesinato en Tauste
  5. El ultraderechista Nigel Farange gana una surrealista votación al Conde Carabasura y revalida su escaño en Westminster
  6. El precio de los diamantes se desploma hasta un 50% ante el "boom" de las copias sintéticas