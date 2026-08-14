Bloqueo contra el llamamiento: España y Marruecos intentan apagar la convocatoria para una nueva entrada masiva en Ceuta el 15 de agosto

¿Qué está pasando? Mientras en redes hablan de una ofensiva o una embestida como la del 30 de julio, ambos países han blindado sus fronteras y desde el Ejecutivo español advierten de que quien entre de forma irregular no se va a quedar.

En Ceuta hay gran preocupación ante el 15 de agosto por la posibilidad de que se repita una entrada masiva de migrantes desde Marruecos, similar a la del 30 de julio. Las autoridades de España y Marruecos han advertido que quienes entren irregularmente no podrán quedarse. Tras el asalto anterior, 80.000 personas ingresaron a Ceuta, de las cuales quedan 8.000, y se estima que 5.000 podrían quedarse, la mitad niños. En redes sociales se ha convocado una nueva entrada masiva, aunque el despliegue militar en la frontera sugiere que los controles no han disminuido. Ambos países se preparan para evitar que se repita el incidente.

Preocupación máxima en Ceuta ante este 15 de agosto. Ante un día marcado en rojo por la opción, por la posibilidad, de que se repita lo que sucedió el 30 de julio. De una nueva entrada masiva, o al menos de un intento de entrada masiva, de migrantes desde la frontera de Marruecos. Es a lo que están llamando en redes sociales. Es sobre lo que están avisando tanto las autoridades de España como las marroquíes.

Porque lo han dejado claro. Porque han advertido y avisado de que quien entre de forma irregular no se va a quedar en el país. Todo, tras los mensajes que se pudieron leer en redes como TikTok, Instagram o Facebook días después del asalto del 30 de julio.

Días después de que miles y miles de personas entraran desde Marruecos a Ceuta a nado, aprovechando la falta de frontera física que había en tal lugar. De las 80.000 que llegaron quedan 8.000, de las que según 'El País' hay 5.000 que podrían quedarse; la mitad, niños.

En redes se ha hecho un llamamiento para repetir lo que sucedió el día 30 de julio. Para que este 15 de agosto se produzca una nueva entrada masiva de migrantes como la que se produjo hace un par de semanas. El motivo, una supuesta rebaja en los controles.

Una rebaja que viendo el despliegue militar de Marruecos en frontera y la presencia del Ejército en Ceuta parece que no ha sucedido. Además, aparte de a tal cuestión, llaman a una ofensiva o a una embestida para el 15 de agosto.

Quedan apenas horas para que llegue tal día. Para que llegue un sábado en el que las miradas estarán puestas en lo que pueda pasar en la frontera entre Marruecos y España. Ante ese llamamiento en redes, ambos países se han blindado para que lo que sucedió el 30 de julio no vuelva a repetirse.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido