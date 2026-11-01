El PP sigue la estela de Vox y se personará en la causa por la tragedia de Urda: "Queremos que se investigue hasta el final"

El secretario general del PP, Miguel Tellado; el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra.

¿Qué han dicho? "Se lo debemos a las víctimas, se lo debemos a sus seres queridos y se lo debemos también a todos los españoles", dice Alma Ezcurra en un video horas después de que Santiago Abascal anunciara lo propio en uan entrevista en 'El Mundo'.

El Partido Popular (PP) ha anunciado que se unirá a la causa judicial por el accidente ferroviario de Urda, siguiendo el ejemplo de Vox. Alma Ezcurra, vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, afirmó que lo hacen por las víctimas y para investigar a fondo lo ocurrido, criticando al Gobierno por su gestión y falta de respeto durante el luto. Ezcurra destacó que el accidente refleja años de mala gestión y decisiones equivocadas. También criticó la difusión prematura de grabaciones del accidente y pidió el voto para el PP, enfatizando la necesidad de un gobierno liderado por expertos. El anuncio del PP coincide con el de Vox, que también busca esclarecer responsabilidades tras el accidente.

El Partido Popular (PP) sigue la estela de su principal socio Vox y se personará en la causa por la tragedia del accidente ferroviario de Urda, que ya ha dejado 69 muertos. Así lo ha anunciado este domingo Alma Ezcurra, vicesecretaria de Coordinación Sectorial del partido, que ha asegurado que es algo que se lo deben a las víctimas y que desde su partido quieren "que se investigue hasta el final".

"Se lo debemos a las víctimas, se lo debemos a sus seres queridos y se lo debemos también a todos los españoles, que en este momento sienten inseguridad y desamparo frente a un Gobierno que ni siquiera ha respetado el luto", ha señalado.

La 'popular' ha hecho hincapié en que detrás del fatal siniestro del pasado miércoles hay "años de mala gestión". "Lo ocurrido en Urda no puede explicarse simplemente como un accidente. Detrás hay años de mala gestión, de advertencias desoídas, de decisiones equivocadas que el Gobierno y el Ministerio de Transportes van a tener que explicar", ha espetado.

Además, ha criticado que horas después del choque mortal se dieran a conocer las grabaciones de las conversaciones entre la central de control de Atocha y el maquinista de uno de los trenes siniestrados. "Es absolutamente increíble que con las familias todavía buscando a los suyos ya estuvieran en los medios de comunicación las conversaciones de los trabajadores", ha aseverado.

Ezcurra, además, no ha dudado en ponerse en modo campaña electoral para pedir el voto para la formación de Alberto Núñez Feijóo preguntándose "en qué o quién pueden confiar los españoles". "Yo creo que España merece un presidente al que le pese más el dolor de su país que el miedo a perder unas elecciones", ha afirmado.

Para la vicesecretaria de Coordinación Sectorial, "hace falta un Gobierno donde manden los expertos, no colegas de partido, y que ponga por encima de todo la gestión, el rigor y la experiencia". "Tenemos que devolver ya la seriedad a la vida pública", ha insistido.

"Canallada de la peor especie"

El anuncio de los 'populares' llega horas después de que el líder de Vox, Santiago Abascal, haya anunciado en una entrevista en 'El Mundo' que su partido se personará como acusación popular en la causa para que se "conozca toda la verdad". Además, ha tildado de "canallada de la peor especie" culpar a un trabajador por los fallos técnicos, refiriéndose así a la teoría del Gobierno de que podría haberse producido por un fallo humano.

El anuncio llega dos días despés de que los de ultraderecha anunciaran que ya ha presentado una querella contra el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, por presuntos homicidios y lesiones por imprudencia grave tras el accidente. En la misma, la formación solicita que el ministro declare como investigado y que se esclarezca su actuación ante las advertencias sobre seguridad ferroviaria y el cumplimiento de los compromisos asumidos en febrero.

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