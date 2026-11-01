La Guardia Civil ya analiza las grabaciones entre el centro de control y los dos trenes siniestrados en Urda

El contexto Los audios completos ofrecerían un retrato fiel de lo sucedido el pasado miércoles a primera hora antes del choque mortal. Tras el análisis de esas grabaciones, el Instituto Armado las incluirá en su informe de investigación y se aportarán al procedimiento, que no se conocerá hasta que se levante el secreto de sumario.

La investigación judicial sobre el mortal accidente ferroviario en Urda, con 69 fallecidos, sigue en curso. La Guardia Civil de Toledo, actuando como Policía Judicial, examina las grabaciones entre el centro de control de Atocha y los trenes implicados, incluyendo audios previos, durante y posteriores al siniestro. Estos datos se integrarán en el informe que se presentará al levantarse el secreto de sumario. Además, se revisan los protocolos de actuación y se custodian las cajas negras de los trenes para obtener información técnica crucial. La Guardia Civil también ha tomado declaración a los controladores de Atocha, aunque uno se acogió a su derecho a no declarar.

La investigación judicial continúa tras el siniestro mortal en Urda que ya suma 69 muertos. La Guardia Civil de Toledo, que asume las funciones de Policía Judicial en la causa abierta en la Plaza 2 de Instrucción de Orgaz, ya investiga las grabaciones entre el centro de control de Atocha y los dos trenes, no solo los audios que vieron la luz este pasado jueves tras el accidente ferroviario, sino también el bruto de las grabaciones, es decir, todo lo que pasó antes, durante y después del siniestro.

Una forma de hacer un retrato completo de lo sucedido el pasado miércoles a primera hora antes del choque mortal. Tras el análisis de esas grabaciones el Instituto Armado las incluirá en su informe de investigación y se aportarán al procedimiento, que no se conocerá hasta que se levante el secreto de sumario.

Los agentes también se hicieron con los protocolos de actuación que se siguieron para confirmar si se tomaron las decisiones correctas y no hubo ningún error humano y todos los datos técnicos.

Además, desde este viernes, la Guardia Civil ya custodia las cajas negras de los dos trenes accidentados a la espera de la orden de la magistrada de que sean abiertas. Fuentes de la investigación a laSexta indicaban que estos dispositivos darán información sobre todas las circunstancias en las que se produjo el accidente: velocidad de los trenes, frenado, señalizaciones, intervención de los dos maquinistas, tiempos, distancias... O lo que es lo mismo: harán una radiografís completa del suceso.

La declaración de los controladores

Por otro lado, los investigadores también recabaron, para su incorporación a la investigación judicial, el primer informe elaborado por la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes Ferroviarios, Marítimos y de Aviación Civil (AITAT) del Ministerio de Transportes, que establece que el AVE colisionó con el Iryo a una velocidad de entre 160 y 200 kilómetros por hora.

A todo esto se suma que esta semana la Guardia Civil tomaba declaración a los tres controladores del centro de control de Atocha. La persona que dio la orden al tren de Renfe de continuar la marcha a velocidad normal no estaba en condiciones de poder declara y se acogió a su derecho a no declarar. Lo hará cuando sea llamado por la jueza de Orgaz, encargada de dirigir la investigación.

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