Estrés, ansiedad, alteraciones del sueño, cansancio... el impacto de la responsabilidad de las personas cuidadoras en su salud

Los detalles Alba, quien cuida de su padre con principio de Alzheimer y grado 2 de dependencia, señala que "el sistema nervioso se altera porque estás en alerta" al hacer una "supervisión 360". Ella es terapeuta y ha acudido a un compañero de profesión para pedirle ayuda.

Desde hace cuatro años, Alba ha sido testigo de cómo su padre perdía parte de su personalidad y lo ha hecho con la suficiente fuerza como para estar a su lado sosteniéndole. "Hay muchos sentimientos de culpa, de no saber si lo estás haciendo bien y de no saber si las decisiones que estás tomando son las correctas", expresa.

Él tiene 71 años, un inicio de Alzheimer y un grado 2 de dependencia, y la misión de ella durante este tiempo ha sido la de cuidarle. Incluso reconoce que "ha habido momentos" en los que ha tenido que desatenderse y "atenderle a él". "Hablamos de una supervisión 360", subraya.

Su realidad es la de muchos y también será la de otros en un futuro cercano. Según el Observatorio Cinfa de los Cuidados, seis de cada diez personas cuidadoras ven afectada su salud mental y física. En este sentido, Alicia López, directora médica del Grupo Cinfa, señala que "las manifestaciones más frecuentes son ansiedad, estrés, alteraciones del sueño y cansancio".

Alba ha tenido que llevar esta situación de la mano de su trabajo y ahora también de un bebé que está en camino. "El sistema nervioso se altera muchísimo porque estás en continua alerta", destaca la mujer. Para aliviarlo, tal y como apunta la directora médica del Grupo Cinfa, "muchas personas desconectan con televisión, leyendo, con Internet o redes sociales porque es el recurso más accesible".

La propia Alba ha tenido que pedir ayuda en algún momento aunque su trabajo sea el de la arteterapia. "Yo soy terapeuta, entonces he tenido herramientas en las que me he podido apoyar y también he tenido que apoyarme en mi terapeuta", reconoce.

Sin embargo, a pesar de su impacto en la salud mental y física, nueve de cada diez personas cuidadoras se siente satisfecha de su labor. "Por valores propios, siempre voy a cuidar de quien me cuidó", expresa Alba. Sin embargo, eso no quita que tengamos que cuidar de los que cuidan.

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