Feijóo acusa a Sánchez de abandonar la "cultura de la seguridad": "Si no dimiten ellos, les dimitiremos en las urnas"

¿Qué ha dicho? El líder del PP, tras una reunión con expertos en seguridad ferroviaria, ha dado prioridad a la seguridad más que a inaugurar nuevas vías: "Si hay que cortar la circulación por velocidad, yo lo haré. La vida de los ciudadanos vale más que todo esto".

Alberto Núñez Feijóo, líder del PP y candidato a las elecciones del 29 de noviembre, ha criticado a Pedro Sánchez por "abandonar la cultura de la seguridad" tras el accidente ferroviario en Urda, con 69 muertos. Feijóo, tras reunirse con expertos en seguridad ferroviaria, propone un "reseteo" total del sistema, priorizando la conservación sobre nuevas obras. Cuestiona las declaraciones del ministro de Transportes sobre el posible cierre del servicio de alta velocidad Madrid-Barcelona. Además, insiste en reforzar la seguridad en Renfe y Adif, y destaca la necesidad de un plan de emergencia centrado en la conservación. Feijóo subraya la urgencia de abordar la "falta de conservación sin precedentes" del sistema ferroviario.

Alberto Núñez Feijóo, líder del PP y candidato a las elecciones del 29 de noviembre, ha acusado a Pedro Sánchez de "abandonar la cultura de la seguridad" después del accidente ferroviario de Urda, que ha causado ya 69 muertos. "Si no dimiten ellos, les dimitiremos en las urnas", ha afirmado sobre el presidente del Gobierno.

Tras reunirse en Génova con expertos en seguridad ferroviaria con los que ha analizado el diagnóstico de lo sucedido en Toledo, el líder 'popular' ha expuesto que el sistema necesita "un reseteo" total de la red con una revisión y una auditoría técnica "independiente".

Feijóo, en ese sentido, ha insistido en que la conservación debe tener prioridad sobre las obras nuevos en los siguientes años: "Si hay que dejar de inaugurar una vía para priorizar la seguridad en lo que ya tenemos, yo lo haré".

Así lo ha dicho, pronunciándose también sobre las palabras de Óscar Puente, ministro de Transportes, en las que ha reconocido que valoran la opción de cortar el servicio de alta velocidad en la ruta Madrid - Barcelona. El líder del PP, ante esto, ha lanzado una pregunta de cómo "el mismo ciudadano" que dijo hace "bien poco" que ese corredor estaba en condiciones de superar los 350 kilómetros por hora ahora podría quedar clausurado.

"Es inadmisible"

Sobre la línea Madrid - Andalucía, Feijóo ha incluido en el plan de trabajo un análisis sobre la situación concreta de las vías, la más longeva de la alta velocidad española. Ha señalado que sigue teniendo un sistema de seguridad que da de manera "habitual y continuada" fallos y hay que saber la causas porque "es inadmisible".

Además, ha exigido que el departamento de seguridad en Renfe y Adif se refuerce y esté dirigido por profesionales competentes, al contrario de lo que a su juicio sucede ahora.

Por su parte, el líder del PP ha añadido que tras la auditoría se ha de elaborar un plan de emergencia y prioritario sobre cualquier otra actuación en Transportes, centrado en la conservación y mantenimiento de la red.

"Si hay que bajar la velocidad por seguridad, yo lo haré. Si hay que cortar la circulación por velocidad, yo lo haré. La vida de los ciudadanos vale más que todo esto", ha insistido.

A todo ello ha unido que la prioridad presupuestaria será en seguridad, conservación y mantenimiento, mostrando su compromiso en, de llegar a la Monloa, "hacer lo necesario para recuperar la confianza perdida": "España puede volver a ser un país que funciona, con un tren fiable y seguro de nuevo".

Estamos, ha avisado, ante una situación "crítica" del sistema ferroviario de nuestro país por la "falta de conservación sin precedentes" que acredita -ha dicho- que el "fallo sistémico de estos últimos años ya no es simplemente un comentario o un indicio, es un diagnóstico cierto".

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