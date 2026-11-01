La zona cero de Urda, blindada un día más mientras se buscan restos biológicos: bajan a 31 hospitalizados en Castilla-La Mancha

Los detalles El operativo consta de un grupo de drones, de un escuadrón que peina los terrenos y de agrupaciones de tráfico, de reserva y de seguridad. Se han identificado a 56 de las 69 víctimas mortales, con 77 agentes realizando trabajos de identificación por huella dactilar y ADN.

En Urda, Toledo, la Guardia Civil sigue trabajando intensamente en la zona del accidente ferroviario que ha dejado 69 muertos. El lugar está blindado para preservar evidencias, con drones y caballerías peinando el área, y la unidad cinológica busca restos biológicos para identificar a las víctimas. Solo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y personal judicial autorizado pueden acceder, tras la prohibición de la jueza a cargo. Hasta ahora, 56 víctimas han sido identificadas, requiriendo cooperación internacional por la diversidad de nacionalidades. Además, el Gobierno de Castilla-La Mancha confirmó que tres hospitalizados han recibido el alta, quedando 31 personas ingresadas.

Un día más de trabajos en Urda. Un día más en el que la Guardia Civil mantiene el lugar completamente blindado "con el fin de preservar las evidencias, pruebas e indicios". Un día más en el que se continúa con la búsqueda de restos biológicos en la zona cero de un accidente ferroviario que ya ha dejado 69 muertos.

Así está todo en Toledo, con un operativo explicado por Pedro Pablo Garrido, portavoz del Instituto Armado, que consta de un grupo de drones que vigila desde el aire, el escuadrón de las caballerías peinando los terrenos de difícil acceso para las patrullas de seguridad ciudadana y la agrupación de tráfico, de reserva y de seguridad, controlando carreteras y caminos aledaños.

Mientras, es la unidad cinológica la que sigue con la labor de búsqueda de restos biológicos, clave para la identificación y la contabilización de los fallecidos.

Al lugar solo tienen acceso las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el personal judicial que cuente con la respectiva autorización, después de que la jueza que instruye la causa abierta para investigar el accidente lo prohibiera desde el mismo día del siniestro. La medida alcanza dos kilómetros de la vía de alta velocidad Madrid - Sevilla en ambos sentidos.

Además, Garrido ha recordado que no se permite el acceso al área restringida y que se ha detectado a un dron particular grabando la zona. El propietario ya está identificado.

Continúan las identificaciones

Mientras los trabajos continúan sobre el terreno, el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil prosigue con las identificaciones mediante huella dactilar, además del análisis de ADN de los familiares que han denunciado desapariciones.

Son un total de 77 agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Servicio de Criminalística y de Policía Judicial, los que están trabajando en esta materia.

De momento, se han identificado a 56 de las 69 víctimas mortales, quedando 13 personas aún pendientes. Según datos trasladados por el Centro Integrado de Datos, el CID, para estos casos se necesita de la cooperación internacional por la nacionalidad de los viajeros.

Los hospitalizados bajan en tres

El Gobierno de Castilla-La Mancha, por su parte, ha confirmado que tres de las personas ingresadas por el accidente ya han recibido el alta. En total, quedan 31 personas en cuatro hospitales manchegos, estando 13, dos menos que el sábado, en la UCI.

De los 31 heridos que siguen ingresados, hay 18 que están en el Hospital Universitario de Toledo con siete personas en la UCI y 11 en cama convencional. En Mancha Centro de Alcázar de San Juan, por su parte, hay seis ingresados. También hay seis en el Hospital de Ciudad Real, mientras que la persona restante está en la UCI del Hospital General Universitario de Albacete.

En total, fueron 110 las personas inicialmente trasladadas a seis hospitales de Castilla-La Mancha a consecuencia del accidente de Urda.

Esther Padilla, portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, ha afirmado en RTVE que "es muy posible que todas las personas vayan a salir adelante".

Diez hospitalizados en Madrid

Por su parte, en Madrid hay diez personas ingresadas en diversos hospitales, de las que tres están en la UCI.

Así lo trasladan desde la Consejería de Sanidad, señalando que el total de atenciones realizadas por los servicios sanitarios de la región es de 122.

Concretamente, los tres pacientes que continúan en la UCI se encuentran en la Fundación Jiménez Díaz, el Doce de Octubre y el Ramón y Cajal.

Por su parte, los restantes, que ya se encuentran en planta, están ingresados en el Hospital de La Paz, el de Getafe, La Princesa, la Fundación Jiménez Díaz, el Hospital de Torrejón, el Hospital Clínico San Carlos y el Infanta Sofía.

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