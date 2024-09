Pedro Sánchez intentó hacer una demostración de fuerza durante la celebración del Comité Federal del PSOE del sábado, cuando aseguró estar "listo" para el nuevo curso político. "Vamos a avanzar con determinación, con o sin apoyo de la oposición, con o sin concurso del poder Legislativo", afirmó Sánchez.

Desde Junts no han sido sutiles a la hora de recordar a Sánchez que sus diputados serán fundamentales para aprobar las cuentas del Ejecutivo. "Siete es un número mágico", aseguraba el portavoz de la formación en el Senado, Eduard Pujol. Las palabras de Sánchez pueden entenderse así como un mensaje de fuerza frente a la debilidad parlamentaria que pretenden dibujar los posibles aliados en el Congreso.

Estas palabras ya han tenido respuesta por parte del PP, con su líder, Alberto Núñez Feijóo, recuperando la polémica expresión de "tic" que utilizó con Sánchez al 'diagnosticarle' un "tic patológico" cuando el presidente del Gobierno soltó una carcajada desde el Congreso de los Diputados.

Para Feijóo, estas palabras de Sánchez suponen "un tic peligroso", asimilándolas a su intención, dice, de "intervenir en el Poder Judicial" o mencionando su "preocupante agenda judicial". "Nadie en Europa está en la situación de Sánchez", ha valorado Feijóo en 'Espejo Público'.

"Si al propio presidente le da igual lo que diga el Legislativo, si el propio presidente no cumple las leyes e incumple el reglamento de la Conferencia de presidentes, comprenderá usted que estas reuniones bilaterales, que no sé si producirán o no, no tienen mayor recorrido salvo intentar no discutir sobre los asuntos de España", ha agregado Feijóo en alusión a la intención de Sánchez de mantener encuentros con presidentes de las comunidades autónomas.

Feijóo sí que se ha mostrado abierto a volver a Moncloa a reunirse con Sánchez si así lo precisa el presidente del Gobierno, aunque cree que no debería convocarle "para acordar nada en contra de los intereses de los españoles". "No lo haré", sentencia el líder del PP.

Previamente, a través de su cuenta de X (Twitter), Cayetana Álvarez de Toledo calificó a Sánchez como un "déspota desatado". "No digan que no les avisamos", advertía la diputada 'popular'. Este lunes, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, criticaba que "el Gobierno más débil y con menos escaños invierta de manera autoritaria la verdad".

Robles ve "mezquino" plantear los Presupuestos como un apoyo a Sánchez

Desde el PSOE, una de las pocas reacciones que se han dado acerca de estas palabras han llegado por parte de la ministra de Defensa, una Margarita Robles que espera que los Presupuestos se aprueben y que ve "mezquino" plantear la votación "como apoyo o no a Pedro Sánchez".

"Cuando hablamos de Presupuestos hablamos de España. De los españoles, de políticas sociales, beneficio de los ciudadanos. Cuando alguien dice que 'no' a los Presupuestos, está diciendo que 'no' a España y a los españoles. Por tanto creo que es mezquino querer decir que no se apoyan los presupuestos con la finalidad de ir contra Sánchez", opina la ministra.