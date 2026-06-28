Alfonso Pérez Medina analiza la estrategia de "reparto de marrones" de Ábalos y Koldo: "Entraron en el juicio juntos y han salido juntos"

"José Luis Ábalos ha asumido la decisión política de contratar las mascarillas, ha dejado fuera de eso a Koldo García, y Koldo ha asumido esas pequeñas tareas mundanas, como dijo él, de las que se ocupaba", explica Alfonso Pérez Medina en laSexta Columna.

Mientras Ábalos asegura que los 'folios' de las conversaciones de la trama responden a su obsesión por tenerlo todo en papel, Koldo hablaba con su exmujer de folios y chistorras.

Aunque el exasesor de Ábalos ha bromeado sugiriendo que el embutido no era en realidad dinero, en el juicio reconoció que las chistorras no eran chorizos navarros, sino billetes de 500 euros.

Sin embargo, el asesor ha asegurado que su origen no era ilegal y que se los daban por su cargo en el ministerio o para conseguir cambio de 500 "porque no saben lo feo que queda que vaya un guardia civil a cambiarlos".

Pero la Fiscalía cree que esa forma de hablar justifica que estamos ante una organización criminal y que esa jerga "revela la plena conciencia de antijuridicidad de las conductas cometidas".

Ábalos, por su parte, no ha reconocido haber hablado en clave en ningún momento y descarga, al menos en cuanto a las chistorras, en Koldo.

Alfonso Pérez Medina afirma que "Ábalos y Koldo entraron en el juicio juntos y han salido juntos, con una misma estrategia que suponía repartirse los marrones". En ella, señala, "José Luis Ábalos ha asumido la decisión política de contratar las mascarillas, ha dejado fuera de eso a Koldo García, y Koldo García ha asumido esas pequeñas tareas mundanas, como dijo él, de las que se ocupaba".

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