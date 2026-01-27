Monrosi, sobre el accidente de Adamuz: "Es una tragedia incomparable con la gestión que se hizo de la DANA en la que los responsables políticos, directamente, no estaban"

El periodista José Enrique Monrosi hace un exhaustivo análisis político sobre la tragedia del accidente ferroviario ocurrido el domingo 18 de enero, en Adamuz (Córdoba). En el vídeo, todos los detalles.

El periodista José Enrique Monrosi, del 'elDiario.es', analiza políticamente las consecuencias de la tragedia ferroviaria de Adamuz, de la que desde el primer momento hay una investigación en marcha de la que ya vamos sabiendo numeros datos de fuentes oficiales del ministerio y del propio organismo que lleva la investigación. De momento, eso sí, "hipótesis". Hay que esperar a los datos finales para ver qué ha pasado y evitar que vuelva a pasar.

"Creo que desde el primer momento, hay versiones interesadas sobre lo que ha ocurrido", afirma el periodista. Evidentemente, subraya, "dibujar este accidente como algo inevitable que, más allá de los protocolos que se han seguido a rajatabla, nadie podía haberlo impedido, también es intencionado. Y políticamente, me parece fundamental que salgamos de esta crisis".

Y es clave salir, primero, señala Monrosi, por el "respeto a las víctimas y a los familiares", pero también "para el conjunto de la seguridad del del sistema ferroviario en este país y para los usuarios que normalmente utilizamos la alta velocidad". "Será fundamental saber qué ha pasado y que lleguemos a la conclusión de que sí se podría haber evitado. Porque, ¿cómo vamos a recuperar la confianza en el sistema subiéndonos a un tren sabiendo que este tipo de cosas son inevitables? No, no lo son".

Ahora bien, "es pronto aún para saber qué ha pasado", matiza Monrosi: "Pero lo que sí sé es que desde 1992 tenemos alta velocidad en este país y que un accidente como este no había ocurrido", afirma.

Dicho esto, el periodista plantea dos claves fundamentales con respecto al debate ferrevoario que ha surgido en los últimos días. El periodista recuerda que en los últimos seis años, "desde la liberalización de la alta velocidad, se ha duplicado de 11 millones de viajeros a 22 millones de viajeros". Por lo que su pregunta es: "¿La inversión en el mantenimiento y la revisión de la seguridad de la infraestructura ha ido acorde a ese aumento exponencial duplicando el número de viajeros?", pregunta.

Y la segunda cuestión, añade: "Es verdad que Óscar Puente ha dado muchas explicaciones, pero cuando nos dice que 'la línea se ha renovado de manera integral', no es que lo hayamos entendido mal, sino que él dijo desde un primer momento que era completamente nueva".

Otra cosa es que, subraya contundente el periodista, y así lo señalan los expertos, el que se hayan reutilizado tramos de 1989 que estaban en buen estado, sea el motivo del accidente: "Por tanto, veremos cuál es el motivo, pero que nadie utilice políticamente esto para intentar deshacerse ya de su responsabilidad", insiste.

No es comparable a la DANA

Por último, y con respecto a las víctimas, Monrosi quiere lanzar un mensaje claro: "Lo único que podemos hacer es respetarlas y compartir su dolor. Si yo estuviese en esa situación, también es probable que pensara que a mi familiar lo han matado. Pero hay que decir que esto es un accidente y que no hay ningún responsable político que haya matado a nadie".

Y por último, que esta tragedia ferroviaria "es una tragedia incomparable con la gestión que se hizo de la DANA, en la que los responsables políticos directamente no estaban", concluye el periodista.

