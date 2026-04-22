Saura asegura que llamó a Aldama después de que Koldo se lo pidiera porque entendió que era una petición de Ábalos

Los detalles El secretario de Estado de Infraestructuras cuando Ábalos era ministro ha dicho que no le gustó "el requerimiento de Koldo para que hablase con Aldama y tampoco que se presentara" en su despacho con Javier Hidalgo, exCEO de Globalia, propietaria de Air Europa, para hablar de un posible rescate.

Pedro Saura, exsecretario de Estado de Infraestructuras, testificó en el juicio del Tribunal Supremo por el caso mascarillas, en el que se juzga a José Luis Ábalos y otros por una supuesta trama corrupta en la compra de material sanitario durante la pandemia. Saura afirmó que contactó a Víctor de Aldama por una petición entendida de Koldo García, exasesor de Ábalos. Saura expresó su descontento por la presión para hablar con Aldama y su encuentro con Javier Hidalgo, exCEO de Globalia, sobre el rescate de Air Europa. Destacó la importancia de ser escrupulosos en el proceso, subrayando la necesidad de un cambio de CEO para avanzar con las ayudas.

Pedro Saura, secretario de Estado de Infraestructuras cuando José Luis Ábalos era ministro, ha asegurado que llamó a Víctor de Aldama porque entendió que era una petición del exministro de Transportes. Así lo ha dicho en el juicio que se celebra en el Tribunal Supremo por el caso mascarillas en el que se juzga a Ábalos, a su exasesor Koldo García y a Aldama por formar parte de una presunta trama corrupta en la compra de material sanitario durante la pandemia.

El fiscal ha preguntado a Saura por una llamada de Aldama y este ha dicho que le escribió un señor que le llamada "de usted". "Koldo me pidió que la contestara. Me molestó la llamada porque queríamos encapsular todo lo relacionado con el rescate de Air Europa", ha explicado. Ha sido en ese momento cuando ha dicho que se trataba del empresario y que entendió que la petición de Koldo la trasladaba el entonces ministro Ábalos.

Saura ha asegurado que no le gustó "el requerimiento de Koldo para que hablase con Aldama y tampoco que se presentara en mi despacho con Hidalgo", exCEO de Globalia, propietaria de Air Europa, para hablar de un posible rescate. En respuesta a preguntas del abogado de Ábalos, el excargo de Infraestructuras ha señalado su disgusto por la petición que le hizo su asesor.

Tras esto, ha explicado que le dijo al ministro que "éramos un Gobierno que había llegado después de una sentencia", la del caso Gürtel, "y debíamos ser estrictamente escrupulosos con la tramitación del rescate. Se lo transmití en numerosas ocasiones".

Koldo García había avisado a Saura de que Aldama le iba a llamar por el rescate de la aerolínea y le había pedido que le atendiera. Esa llamada, ha insistido, le "molestó" y las respuestas que le dio fueron "de manual". Le informó de que las ayudas "las decidía la SEPI". El testigo ha señalado que "había personas nerviosas" porque el rescate no llegaba

Saura ha admitido haber hablado en dos ocasiones con Javier Hidalgo poco después de que se publicara en los medios de comunicación que se avanzaba con el rescate a su compañía. En una de esas ocasiones, le atendió en persona en el Ministerio. El que fuera CEO de Globalia llegó acompañado de Koldo García y de otra persona a ese encuentro.

En la reunión, les transmitió que Air Europa era una empresa "muy importante" y "estratégica" pero que las ayudas dependían de las garantías que pidiera la SEPI. Ya tiempo después, dedujo que la tercera persona en esa reunión era Víctor de Aldama.

La segunda reunión con Hidalgo se produjo en 2020. Entonces, Saura planteó la posibilidad de un cambio de CEO. "Aunque no dependía de mí la concesión de la ayuda, mi opinión es que mientras no hubiera un cambio de CEO no se podía dar el último tramo de la ayuda". Saura ha insistido en que planteó "cosas muy serias, como apartar a la familia Hidalgo de la compañía", y ha relatado que la decisión del rescate "tardó tanto porque lo que queríamos era garantizar que se iba a devolver la ayuda. Otra cosa es lo que hubiera por detrás, que yo no lo sé".

Preguntado por el fiscal jefe Anticorrupción por la nota de prensa que Ábalos mandó el 7 de agosto a Koldo sobre el rescate de Air Europa y este reenvió a Aldama, el testigo ha dicho que "no fue nota de prensa, fue un argumentario, un comunicado, un guion para hablar con algunos periodistas económicos". "En aquel tiempo las grandes empresas aéreas de Europa habían sido rescatadas y mi equipo me dijo que en el caso de Air Europa había un problema de liquidez y de solvencia", ha añadido.

Fue el motivo por el que aconsejó al ministro que hiciera una nota para explicar la situación. "Preferimos hacer un argumentario para hablar con algún periodista económico. Y se lo comunico al señor ministro el 6 de agosto de 2020 por la noche. Creo que hay que hablar con algún periodista por cautela para abordar la situación. El 7 redactamos tres párrafos, se lo envío al ministro y al gabinete de comunicación para dar estos argumentos a algún periodista económico". Según ha dicho, lo que pretendían "con la nota era que la empresa llegara a una situación razonable y salvar miles de empleos".

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