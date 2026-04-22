Azcón defiende su acuerdo ultra con Vox "íntegramente asumido por los dos partidos" y Nolasco critica los obstáculos de Génova

Los detalles El presidente aragonés asegura que el pacto, que incluye el principio de "prioridad nacional", cumple con los principios de legalidad y que se podrá cumplir con todas las medidas.

El presidente del PP de Aragón, Jorge Azcón, y el portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, han anunciado un acuerdo de gobierno de 13 puntos, destacando el principio de "prioridad nacional". Este pacto, similar al de Extremadura, ha sido rechazado por el PP nacional. Azcón confía en que el acuerdo, que considera legal y coherente, garantizará una legislatura de cuatro años. Vox, que está satisfecho con el pacto, obtendrá tres consejerías: Desregulación, Servicios Sociales y Familia; Agricultura, Ganadería y Alimentación; y Medioambiente y Turismo, mientras el PP mantendrá la presidencia de las Cortes.

El presidente del PP de Aragón, Jorge Azcón, y el portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, han anunciado juntos el acuerdo de gobierno al que han llegado ambas formaciones. Formado por 13 puntos, lo han calificado como una "respuesta natural" ante el resultado de las urnas y han confirmado que incluye el polémico principio de "prioridad nacional".

Han tardado más de dos meses desde las elecciones del 8 de febrero en formar gobierno, y finalmente lo han anunciado horas después de la investidura de María Guardiola en Extremadura. Su acuerdo replica el pacto extremeño de tintes xenófobos en el que la idea más publicitada es la de "prioridad nacional", una idea que el PP nacional ha rechazado este mismo miércoles en el Congreso de los Diputados.

De esta manera se ha revalidado el gobierno entre el PP y Vox y, aunque dicen que segundas partes nunca fueron buenas, en esta ocasión Azcón espera llegar hasta el final de la legislatura.

"Creo que hay que confiar en que la palabra que damos se va a cumplir, con un acuerdo que cumple el mínimo común. Estoy convencido de que hay que creer para asegurar que hay una legislatura de cuatro años", ha sostenido Azcón al ser preguntado por las garantías que ofrece el pacto.

Incide en la "legalidad" del pacto

Durante su comparecencia ante los medios en las Cortes, el presidente aragonés ha considerado el acuerdo de "coherente" y se ha referido a la "prioridad nacional", asegurando que siempre ha defendido que "tenía que cumplir con el principio de legalidad y que fuera íntegramente asumido por todas las partes".

Es el punto ocho del pacto el que aborda la "prioridad nacional", y esgrime que "garantizaremos que el español irá siempre primero. Implantaremos la prioridad nacional en el acceso a vivienda protegida, alquiler social, ayudas y prestaciones". En este sentido, Azcón ha reiterado que "todas las medidas cumplirán con el principio de legalidad" y que se podrán llevar a efecto.

"Estoy convencido de que va a ser un buen acuerdo que va a dar continuidad a un cambio político que se produjo en 2023", ha reivindicado.

Nolasco, por su parte, ha celebrado un pacto con el que están "muy contentos" y ha aprovechado para cargar contra las "zancadillas" de Génova. "A pesar de las zancadillas que ha puesto Génova y que sigue poniendo... Parece que el PP nacional da su aprobación para ciertas cosas, pero al rato le parece mal", ha lanzado, sin entrar en más detalles.

En este sentido, desde Génova han celebrado el acuerdo y han asegurado que tanto Azcón como Guardiola han contado con "total autonomía" para negociar la configuración de su Ejecutivo. "Nunca antes el PP había gobernado más de una legislatura en Aragón. (...) Estamos muy satisfechos de haber logrado otro acuerdo de gobierno que garantizará cuatro años de presupuestos y una agenda centrada en los intereses de los ciudadanos", han expresado fuentes del partido.

Tres consejerías para Vox

Sobre el reparto de asientos, han indicado que el PP mantendrá la presidencia de las Cortes y la formación de ultraderecha se quedará con la vicepresidencia. Asimismo, el senador por designación autonómica será para Vox, que también ocupará tres consejerías, una más de las que tendrá en Extremadura.

Concretamente, dirigirá las Consejerías de Desregulación, Servicios Sociales y Familia (con rango de vicepresidencia); de Agricultura, Ganadería y Alimentación; y de Medioambiente y Turismo. En total, el PP mantendrá diez representantes en el Consejo de Gobierno.

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