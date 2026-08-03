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Entrada masiva de migrantes en Ceuta: la mayor crisis humanitaria en la región

Crisis migratoria

Una ciudad blindada: Ceuta refuerza su frontera para evitar un nuevo episodio migratorio

Los detalles A la conocida barrera neumática por mar se suman nuevos efectivos que protegen por tierra la entrada irregular de nuevos migrantes a la ciudad autónoma.

Presencia militar española en la frontera entre Ceuta y Marruecos
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El objetivo de Ceuta está claro. Para que no se vuelva a repetir otra avalancha, la ciudad autónoma está reforzando su frontera tanto por mar como por aire con la intención de evitar una nueva entrada masiva irregular de migrantes en el territorio español.

La primera barrera ha sido por mar. Una barrera neumática de 500 metros de longitud y entre 30 y 70 centímetros de alto que sirve de frontera física, pero también judicial. El Tribunal Supremo vetó las devoluciones en caliente por mar, con un matiz: "El régimen especial de Ceuta y Melilla está contemplado para aquellos que intentan hacerlo superando elementos de contención fronterizos, como las vallas".

Y esta barrera marítima se sumerge hasta un metro de profundidad, con un faldón antibuceo que impide el paso. Un sistema que no convence a todos. "Porque cualquier persona puede entrar nadando y sortearla con mucha facilidad. Hemos pedido la ampliación del espigón, que no tiene más de 20 metros. Por lo menos, para crear un efecto disuasorio", afirma Rachid Sbihi, portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil de Ceuta.

Con ese fin se ha reforzado el operativo policial. A los 3.000 efectivos desplegados las primeras 48 horas se han sumado tres pelotones con otros 60 agentes más, buceadores, embarcaciones y drones. La imagen de hace cuatro días nada tiene que ver con esta de este lunes mismo, la de una Ceuta blindada en la que el antiguo Hospital Militar se ha habilitado como morgue improvisada donde identificar a los migrantes fallecidos.

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