Santos Cerdán denuncia "acoso" en su domicilio de una periodista que se hizo pasar por repartidora

El PSOE ha denunciado un incidente de acoso en el domicilio de Santos Cerdán, cuando una periodista de 'Ok Diario' ha accedido al edificio haciéndose pasar por repartidora. La mujer ha llegado hasta la puerta de la vivienda de Cerdán, donde su esposa se encontraba sola, y se negó a dejar un paquete, revelando finalmente su identidad. La Policía Nacional ha intervenido y la periodista se ha identificado ante los agentes. El PSOE critica que este acoso a políticos y periodistas progresistas es peligroso y supera líneas rojas, tachándolo de atropello por parte de pseudomedios de ultraderecha. El incidente coincide con la investigación de la UCO sobre Cerdán y su presunta relación con pagos en efectivo, lo cual él niega.

El PSOE ha denunciado "un incidente de acoso" ocurrido este viernes por la mañana en el domicilio del 'número tres' del partido, Santos Cerdán, cuando una periodista ha accedido al edificio y ha llamado a la puerta de su vivienda haciéndose pasar por una repartidora.

Fuentes socialistas han trasladado a laSexta que una mujer "se ha colado en el edificio", ha subido hasta la planta donde vive el secretario de Organización junto a su familia y ha llamado a la puerta de la casa diciendo que traía un paquete para Cerdán. En ese momento, en el domicilio se encontraba sola su esposa, que se ha ofrecido a recoger el paquete por él. La mujer, sin embargo, se ha negado, hasta que finalmente ha reconocido que era periodista.

Según el partido, "se negaba también a marcharse", por lo que se ha avisado a la Policía Nacional y ha sido ante los agentes cuando la supuesta mensajera se ha identificado como "periodista de 'Ok Diario'".

Ante estos hechos, los socialistas denuncian que "el acoso al que se está sometiendo a políticos y periodistas progresistas está adquiriendo un tinte peligroso que supera todos las líneas rojas" e indican que ya se está tramitando la correspondiente denuncia, ante lo que tachan de "otro atropello más de pseudomedios de ultraderecha financiados con dinero público de administraciones del Partido Popular". "Nos parece intolerable y un retroceso democrático inasumible", denuncian.

Esto no va de partidos, va de derechos

Ante esta situación, además, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha dudado en lanzar su apoyo a su 'número tres' por redes sociales. "El acoso de ultraderechistas disfrazados de periodistas no tiene cabida en una democracia. Esto no va de partidos, va de derechos", ha escrito en su cuenta de X.

Santos Cerdán niega supuestos regalos de coches de la trama Koldo: "Al que encuentre el Audi se lo regalo"

En la misma línea se ha expresado María Jesús Montero. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda no ha dudado en afirmar que "la estrategia de la derecha y la extrema derecha para deshumanizar al adversario y generar crispación deriva en este acoso de los pseudomedios a políticos progresistas". Montero no ha dudado en acabar su mensaje con contundencia: "¡Basta ya!".

El incidente se produce tan solo un día después de que se conociera que la UCO de la Guardia Civil está ultimando un informe sobre la relación de Cerdán con Koldo García y Víctor de Aldama. Este último asegura que el que fuera asesor de José Luis Ábalos pagó al dirigente socialista 15.000 euros en efectivo en un bar frente a la sede del PSOE en la madrileña calle Ferraz, extremo que él niega taxativamente.

El mismo jueves, el secretario de Organización del PSOE también desmintió rotundamente que la trama les pagara a él y a su esposa un Audi y un Volvo. "El que encuentre el Audi y los terrenos se los regalo ante notario", afirmó incluso, en conversación con laSexta.