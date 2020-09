Sanidad, en su actualización diaria de las cifras oficiales que reflejan cómo evoluciona la pandemia de coronavirus en España, ha sumado este miércoles 8.866 nuevos contagios de COVID-19 de los cuales 4.410 se han contabilizado en el último día.

Por otra parte, el Ministerio informa de 34 fallecidos en las últimas 24 horas, lo que aumenta el número de víctimas mortales por el virus en nuestro país a 29.628.

Según los datos de Sanidad de este miércoles, casi el 40 % de los nuevos contagios en las últimas 24 horas se han registrado en Madrid, con 1.728 casos, que elevan el total en la región a 152.185 (2.923 infecciones más), mientras que el País Vasco se sitúa en el segundo puesto, con 633 nuevos positivos desde ayer, y Andalucía en el tercero, con 366.

Una vez más, Madrid es la comunidad más afectada por los nuevos casos. Fernando Simón, respecto a la posibilidad no descartada por el alcalde de Madrid, de confinar la ciudad, recordaba este lunes que lo importante no es evitar adoptar medidas como esta, sino no tomarlas tarde.

En cuanto a las hospitalizaciones, desde el comienzo de la semana, a nivel nacional la presión ha subido más de un punto porcentual. Sin embargo, no hay colapso. De nuevo, Madrid es la comunidad más afectada y la subida se está produciendo tanto en planta como en UCI.

Mientras, la vacuna de Oxford, de la que el Gobierno había adquirido un total de tres millones de dosis para, si funcionaban los ensayos, comenzar a utilizar en diciembre, ha paralizado sus ensayos. Desde el Ministerio de Illa llaman a la calma y están a la espera de saber los detalles exactos, pero destacan que esto es una garantía de que las vacunas que se están desarrollando cumplen los estándares de calidad.