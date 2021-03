¿Viajar en Semana Santa sí o no? El Gobierno y las comunidades autónomas todavía no han anunciado si levantarán o no las restricciones de cara a la próxima época festiva aunque todo indica a que, esta vez, se tomará una decisión conjunta y se mantendrán los confinamientos perimetrales.

La ministra de Sanidad y sus homólogos autonómicos están trabajando en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para llegar a un acuerdo y aplicar medidas de forma conjunta. Quieren evitar que ocurra como en Navidad, cuando hubo 17 planes distintos de movilidad y a consecuencia del aumento de contactos, tuvimos que enfrentar una cuarta ola.

En este sentido, Pedro Sánchez reconoció en su última intervención en el Congreso que la desescalada fue rápida y que el Ejecutivo "no debió bajar la guardia" durante las vacaciones navideñas. Unos errores que llevaron a un aumento disparado de casos y que, advirtió, "no debemos cometer ahora".

Y es que las consecuencias del aumento de movilidad a finales de diciembre y principios de enero todavía se están pagando. A principios de año ya se dejó notar el aumento de una incidencia que alcanzó niveles históricos y obligó a retomar restricciones muy duras, como los confinamientos perimetrales o el cierre de la hostelería y otros comercios no esenciales.

En la misma línea se ha pronunciado la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que en sus últimas intervenciones ha venido pidiendo que "aprendamos del pasado para no cometer los mismos errores". Asimismo, ha defendido que ella no entiende "de fechas" y que "la única cuestión que importa ahora es bajar la incidencia", que en estos momentos se encuentra en 175 casos por cada 100.000 habitantes.

Por su parte, Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), ha pedido prudencia a la hora de de relajar medidas de cara a las vacaciones de Semana Santa. Dice ser "consciente de que hay mucha fatiga" porque llevamos un año con esta situación, pero pide "aguantar un mes o mes y medio" para que la situación se estabilice.

También hay algunos gobiernos autonómicos, como Asturias, Murcia, Navarra, Comunitat Valenciana, Andalucía o Castilla y León, que se muestran partidarios de mantener los confinamientos perimetrales. Otros presidentes van más allá y piden, además, que haya un criterio único para todas las regiones.

Además de limitar las entradas y salidas de los territorios -salvo causas de fuerza mayor que estén justificadas- el decreto del estado de alarma mantiene vigentes los toques de queda entre las 22:00 y las 00:00 horas y las 05:00 y las 07:00 horas.

Todavía no hay una decisión oficial al respecto, pero la cadena 'SER' adelanta que los técnicos de Sanidad ya están estudiando mantener los cierres perimetrales para las próximas semanas. También esta sobre la mesa la posibilidad de mantener los toques de queda sobre las 22:00 horas para limitar la movilidad nocturna en los días festivos.