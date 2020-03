Sanidad anuncia que hará un esfuerzo para aumentar el número de pruebas de coronavirus con la intención de hacer el test a todo aquel que presente síntomas. Una decisión que llega después de que, en los últimos días, España hubiera dejado de realizarlas a las personas con síntomas leves para centrarse en atender los casos más graves.

"No es lo mismo estar en tu casa sabiendo si tienes o no la enfermedad", ha admitido al respecto este martes Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, que ha anunciado que "se va a hacer un esfuerzo muy importante para retomar las muestras a cualquiera que tenga síntomas". Así, ha precisado, se está preparando la logística con la que "en los próximos dos o tres días conseguiremos que se haga".

La medida llega después de que el lunes la OMS lanzase un claro mensaje a los países: "Test, test, test". Su director general, Tedros Adhanom, hacía así un contundente llamamiento a realizar las pruebas diagnósticas a todas las personas sospechosas de haberse contagiado, aunque sus síntomas fueran leves. "No se puede luchar contra un fuego con los ojos tapados. No podemos parar esta pandemia si no sabemos quién está infectado", insistió.

En España, donde se han superado ya los 11.000 casos de COVID-19, se había dejado de hacer el test a todos los casos sospechosos para centrarse en los más graves. En la Comunidad de Madrid, que acumula buena parte de los positivos, este cambio de estrategia se anunció el pasado jueves, cuando se indicó que la prueba diagnóstica dejaría de hacerse a personas con síntomas leves para sustituirse por un "diagnóstico clínico" mediante atención telefónica o domiciliaria si fuera necesario.

Sanidad reconoce que es posible que los contagiados no detectados sean la razón de que la expansión haya sido más explosiva, al igual que habría ocurrido en Italia. Por eso, los expertos se fijan ahora en cómo se reaccionó en países como Corea del Sur, donde se llegaron a hacer hasta 15.000 test diarios, frente a los 30.000 que se habían realizado en total en nuestro país desde el inicio de la crisis y hasta el pasado domingo.

Desde la OMS insisten a los países menos afectados en que traten de realizar los máximos test posibles. En este sentido, la responsable de Salud Pública de la OMS, María Neira, ha reiterado que esta "es una de las medidas de contención mas eficaces". En el caso de España, "esta recomendación es muy importante", ha precisado, pero "tiene más fuerza en otros países donde no hay todavía este tipo de medidas de aislamiento".

En Madrid, en la Universidad Complutense ya se ha puesto en marcha un laboratorio que cuenta, de momento, con 100 científicos voluntarios donde podrían conseguir tener los resultados de las muestras en 24 horas o incluso menos. Se pondrán en marcha en cuanto reúnan el material necesario, que enviarán países como Dinamarca o China, y cuenten con la autorización de Sanidad.