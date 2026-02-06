Los vecinos de Grazalema, preocupados ante lo que han tenido que dejar al ser desalojados por el temporal: "Tengo cuatro animalitos"

Los detalles Tras el miedo que sintieron al ver las inundaciones, llegó la protección de la UME y la Guardia Civil, que ayudaron a salir del pueblo a quienes no podían. Los vecinos están agradecidos por la ayuda recibida.

En Grazalema, las intensas lluvias provocaron una situación crítica que llevó a la intervención de la UME y la Guardia Civil para evacuar a quienes no podían salir por sus propios medios. Una vecina relató el miedo vivido cuando explotaron unas bombas de agua. Los afectados, que dejaron sus hogares con lo puesto, fueron trasladados a un pabellón en Ronda, aunque se les ofrecieron hoteles y apartamentos turísticos de forma gratuita para su comodidad. La comunidad andaluza ha mostrado gran solidaridad, ofreciendo alojamiento y ayuda. Los evacuados agradecen el apoyo y esperan regresar pronto a sus hogares.

Cuando Grazalema no podía absorber ni una gota más y rugió, empachada de agua, asomó un miedo que encontró rápida protección, la de la UME Y la Guardia Civil ayudando a salir del pueblo a quienes no podían por sus propios medios. Una vecina ha contado que "tembló hasta el sofá" cuando explotaron unas bombas de agua que no pudieron contener el agua.

A los afectados por el temporal les ha costado abandonar sus hogares y se han ido a un pabellón deportivo de Ronda con lo puesto. "Nuestro objetivo es que ellos se puedan sentir lo más reconfortables posible", ha declarado Cristina Durán, delegada de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Ronda.

Sin embargo, los vecinos desalojados de Grazalema no duermen ahí, sino que les han buscado hoteles y apartamentos turísticos cedidos gratuitamente para que lejos de casa se sientan como en ella.

"Vino una señora a ofrecerse a alojarnos y nos dijo que nos quedáramos el tiempo que necesitáramos", ha expresado una vecina de Grazalema, mientras que otra destaca que "lo principal es la salud", pero sufre pensando en que ha dejado a "cuatro animalitos" en su casa, "que son cuatro canarios".

Pese a todo, ponen por delante el agradecimiento: "Estamos agradecidos por cómo nos ha atendido todo el mundo". Andalucía se ha volcado con ellos hasta en los pequeños detalles, como el de un compañero de laSexta, que le ha ofrecido su abrigo a uno de los afectados.

Los vecinos saben que quedan aún días para volver a casa, pero cuando vuelvan, seguramente se sientan arropados y seguros.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.