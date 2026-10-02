Maricarmen canta a las puertas del Congreso y pide que no haya más desahucios: "¡Oe, oe, oe, oe, esta batalla la vamos a vencer!"

La mujer, de 76 años, ha pedido en la protesta delante del Congreso antes de la votación de los dos decretos de vivienda que no haya más desahucios y se ha arrancado a cantar ante las cámaras de laSexta.

Maricarmen, de 76 años, se ha convertido en un símbolo de la acampada en la Puerta del Sol y del Sindicato de Inquilinas. A pesar de su sonrisa y su disposición alegre, su historia es conmovedora. Avaló una hipoteca de su hijo, quien dejó de pagar tras la quiebra de su empresa. Finalmente, el banco subastó su casa, que fue comprada por un subastero por 58.000 euros. Maricarmen, que compró su hogar a los 20 años, lo perdió a los 69. Pide el fin de los desahucios y, a pesar de su tristeza, anima a otros afectados con su energía y canciones de protesta.

Maricarmen, una mujer de 76 años, está siendo también uno de los símbolos de la acampada de la Puerta de Sol y del Sindicato de Inquilinas.

Con una sonrisa, atiende a laSexta en la protesta de Sol que se ha trasladado frente al Congreso de los Diputados. Aunque siempre se muestra alegre y cantando, Maricarmen tiene una historia detrás. Ella también ha perdido su vivienda.

"Mi hijo pidió una hipoteca y me hicieron que yo la avalara. Era una hipoteca bajita de 18 millones de pesetas, 110.000 euros aproximadamente. Mi hijo pagó 10 años, dejó de pagar porque la empresa se fue a quiebra", cuenta.

Hicieron "todo para que el banco se quedara con su casa, pero no lo quisieron porque lo que querían era la mía y estaba clarísimo". "Entonces se subastaron los dos pisos, el de mi hijo no lo quiso nadie porque estaba muy lejos y era muy malo y el mío me lo compró un subastero por 58.000 euros", añade.

Así, Maricarmen ha contado que se compró la casa con 20 años y "me la han quitado con 69". "No lo exteriorizo, pero tengo una pena muy dentro que me han quitado mi casa, donde he criado a mis hijos y a mis nietos", cuenta.

De esta manera, Maricarmen ha pedido, por favor, que no hagan más desahucios, que esto es "muy, muy duro y te lleva a la vida".

A pesar de su dura historia, Maricarmen anima con todas sus fuerzas. "La fuerza es de que si yo estoy alegre, la persona que la van a quitar su casa, pues la doy ánimos, ¿me entiendes?", explica Maricarmen, quien ha reconocido que tiene un "disco de 20 canciones".

Así, como ya hizo el otro día en directo en laSexta, Maricarmen se ha animado a cantar. "Esta democracia es una pocilga, está de parte del capitalista. No tengas miedo, que no te callen, es el momento de salir a la calle. ¡Oe, oe, oe, oe, esta batalla la vamos a vencer! Oe, oe, oe, oa, esta batalla la vamos a ganar", ha cantado.

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