"No nos han echado ni Ayuso ni Almeida nos va a echar el agua": los manifestantes de Sol, "hasta el final" a pesar de la intensa lluvia

Ricardo, una de las personas presentes en Sol, ha resaltado el tremendo "enfado" que hay por el 'no' a los dos decretos de vivienda en el Congreso. "La ultraderecha ha cumplido con lo que esperábamos de ellos. Nunca nos hemos fiado de Junts, de Vox o del PP", afirma.

La lluvia cae intensamente en Madrid, especialmente en Sol, donde miles de personas protestan por la situación de la vivienda en España. A pesar del aguacero, los manifestantes no se mueven, usando paraguas y cubos para enfrentar el agua, determinados a permanecer allí. La protesta se intensifica tras el rechazo en el Congreso a dos decretos de vivienda del Gobierno, con votos en contra de PP, Vox, Junts, PNV y Coalición Canaria. Ricardo, uno de los manifestantes, expresa su enojo hacia la ultraderecha y la decepción con algunos partidos, mientras asegura que seguirán resistiendo, sin importar las condiciones climáticas.

La lluvia arrecia con fuerza en Madrid. Cae con intensidad en Sol, en un lugar donde miles y miles de personas están acampadas protestando por la situación de la vivienda en España. El agua jarrea, con un chaparrón importante contra el que pelean los que allí se encuentran con barras y con paraguas. Con cubos para achicar todo lo que está cayendo. Porque si algo tienen claro es que de allí no se van a mover.

Y menos en un día en el que el Congreso, con los 'noes' de PP, Vox y Junts en la primera votación y la suma del PNV y de Coalición Canaria en la segunda, han caído los dos decretos de vivienda presentados por el Gobierno de coalición. En Sol, las protestas siguen.

Haya sol o tormenta, los manifestantes no se mueven del kilómetro cero de la capital de España. "No nos vamos a mover. Estamos muy enfadados", apunta Ricardo, uno de los allí presentes.

"La ultraderecha de este país, que son todos ultraderecha, ha cumplido con lo que esperábamos de ellos. Solo espero que les pase cuenta en las próximas elecciones, al menos en los jóvenes. Esto no es un tema político", ha insistido.

Porque el enfado es más que visible: "Nunca nos hemo fiado de Junts, de Vox o del PP. Es una vergüenza que hayan aplaudido, han votado que mañana puedan desahuciar a muchas familias de sus casas. Es triste".

"Si los jóvenes se quedan, nosotros también. Hasta el final. No nos han echado ni Ayuso ni Almeida nos va a echar el agua...", concluye Ricardo.

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