Sánchez llega a Pekín con la vista puesta en la guerra de Irán y en las tierras raras: el presidente se reunirá el martes con Xi Jinping

¿Por qué es importante? La situación en Oriente Medio, tras el alto el fuego acordado por Estados Unidos e Irán, estará muy presente en la reunión de Sánchez con Xi y en las que mantendrá también con las otras dos principales autoridades del país, el primer ministro, Li Qiang, y el presidente de la Asamblea, Zhao Leji.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se encuentra en China para fortalecer la relación bilateral y abordar temas clave con el presidente Xi Jinping, como el conflicto en Oriente Medio y acuerdos económicos. Acompañado por su esposa, Begoña Gómez, y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, Sánchez busca atraer inversiones y asegurar acceso a tierras raras. Las reuniones con el primer ministro Li Qiang y el presidente de la Asamblea, Zhao Leji, son parte de su agenda, que también incluye visitas a la universidad de Tsinghua y la tecnológica Xiaomi. El Gobierno español destaca la confianza mutua con China y el interés en equilibrar relaciones económicas y fomentar la cooperación en educación, cultura e innovación. A pesar del déficit comercial, España resalta el aumento de exportaciones y la importancia estratégica de su relación con China y la Unión Europea.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya está en China. El líder socialista ha dado comienzo a su viaje en el gigante asiático, donde su agenda oficial dará comienzo este lunes y al que ha acudido junto a su mujer, Begoña Gómez. Todo para acercar posturas con el presidente del país, Xi Jinping, con el que tratará el actual conflicto en Oriente Medio tras el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán y con el que también intentará llegar a un acuerdo para atraer inversiones y garantizarse el acceso a tierras raras de aquel país.

Sánchez también con las otras dos principales autoridades del país, el primer ministro, Li Qiang (con quien presidirá la firma de varios acuerdos), y el presidente de la Asamblea, Zhao Leji. A esas reuniones asistirá el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, quien no ha viajado junto a Sánchez y se desplazará expresamente para esa jornada.

China no ha tenido un papel relevante en este conflicto pero sí ha coincidido con la posición del Gobierno de considerar contrario al derecho internacional el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán. Además, salió en defensa de España ante las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump (quien se reunirá con Xi en Pekín dentro de un mes), de cortar relaciones comerciales debido a la posición española ante ese ataque, rechazando que el comercio se use como arma.

Fuentes del Gobierno resaltan la relación de confianza que se ha ido forjando de forma paulatina entre Sánchez y el presidente chino y que facilitan la influencia de España en la relación entre el país asiático y la Unión Europea. También las autoridades chinas destacan la relación bilateral que se ha ido tejiendo en los últimos años, y el portavoz de la Cancillería china, Lin Jian, con motivo de este viaje de Sánchez, ha asegurado que su país y España son ya "socios estratégicos integrales".

Nuevas inversiones

Junto al objetivo de profundizar en la relación política, el viaje pretende también intentar equilibrar las de carácter económico, buscando nuevas inversiones para España que generen valor añadido local, y abriendo puertas a que más empresas españolas puedan operar en China. A ello se suma fortalecer la relación bilateral en los ámbitos de la educación, la cultura y la innovación.

Para conseguir todo ello, la agenda de Sánchez incluye una visita a la universidad de Tsinghua, una de las más prestigiosas de China, donde tendrá una intervención y se reunirá con expertos en relaciones internacionales, para trasladarse después a la Academia China de Ciencias, que le concederá un título honorífico.

Visitará además la sede de la tecnológica Xiaomi, puntera en software para móviles, se reunirá con inversores chinos y con empresarios españoles con intereses en el país, y tendrá otros encuentros con representantes de empresas innovadoras, y con los responsables de la Cámara de Comercio UE-China. Esa relación entre los Veintisiete y el país asiático es considerada de gran relevancia para el Gobierno, que ante este viaje, ha coordinado mensajes con las principales autoridades comunitarias.

La visita del año pasado se realizó en medio de las tensiones arancelarias provocadas por la Administración estadounidense, cuyo secretario del Tesoro, Scott Besent, advirtió ante esa visita que acercarse a China seria "como cortarse el cuello". Ante ello, el propio presidente del Gobierno subrayó que la política exterior no va contra nadie, sino en defensa del entendimiento entre países, del orden multilateral y del libre comercio, y a eso se remiten las fuentes del Ejecutivo ante la posibilidad de que Estados Unidos siga viendo con malos ojos este viaje.

Pese a que el déficit comercial de España en su relación con China no ha logrado rebajarse, el Gobierno recuerda que eso ha ocurrido también con todo el conjunto de la UE, y resalta el aumento de las exportaciones.

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