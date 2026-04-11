La Ley de Eficiencia cumple un año: más jueces, más juicios y reducción de la pendencia por primera vez en una década

¿Por qué es importante? El número de litigios ha descendido por la obligación de buscar un acuerdo a través de los Medios Adecuados de Solución de Controversia antes de acudir a los tribunales. En total, la reducción ha sido de un 20,4%.

La Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia celebra su primer año con resultados positivos. Desde su implementación, se ha logrado una reducción del 20,4% en los asuntos ingresados en órdenes jurisdiccionales y una disminución del 9,9% en lo Civil, Penal, Social y Contencioso Administrativo. Además, ha aumentado la celebración de juicios y se han creado 700 nuevas plazas de jueces y fiscales. La ley también ha promovido la adopción de Medios Adecuados de Solución de Controversia, reduciendo la litigiosidad. Con una inversión de 1.121 millones de euros y más de 850 millones en digitalización, el modelo avanza sin demoras ni incidencias.

La Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia cumple un año en este mes de abril. Los datos, desde su entrada en vigor, demuestran una reducción de los litigios, un incremento de los juicios celebrados y, por primera vez en la última década, una reducción de los asuntos judiciales pendientes. Además, ha llevado consigo la mayor creación de plazas de jueces y de fiscales en tan solo un año con 700.

La implementación del nuevo modelo de organización, realizado de forma progresiva, sigue avanzando sin incidencias y sin provocar demoras ni suspensiones, tal y como constata el Consejo General del Poder Judicial después de los informes solicitados a los Tribunales Superiores de Justicia de España.

De momento, los datos muestran una disminución de los litigios debido a uno de los principales cambios introducidos por la ley. En él, existe la obligación de buscar un acuerdo a través de los Medios Adecuados de Solución de Controversia antes de acudir a los tribunales de lo Civil y Mercantil.

En el primer año, los asuntos ingresados en órdenes jurisdiccionales han bajado un 20,4%. En total, la reducción en lo Civil, lo Penal, lo Social y lo Contencioso Administrativo ha bajado en un 9,9% desde abril de 2025 a abril de 2026. En 2024, según datos del Consejo General del Poder Judicial, la litigiosidad creció en un 11,4%.

Además, el nuevo modelo ha traído consigo un aumento del 3% en las vistas realizadas y de cerca de un 6% en las vistas señaladas. Todo, tras la eliminación de los juzgados formados por un único juez y por su equipo de funcionarios para dar entrada a tribunales de instancia, órganos colegiados formados por diversos jueces que cuentan con una única Oficina Judicial de apoyo técnico.

Más jueces y fiscales

En cuanto al número de jueces y de fiscales, han aumentado en 500 las plazas de los primeros y en 200 la de los segundos en un año. La plantilla judicial, de 5.876 plazas, crecerá un 8,5 mientras que al de fiscales lo hará en un 7,1%, pasando de 2.804 a 3.004.

Para cubrir esas plazas, el Ministerio lanzará una macroconvocatoria de empleo público para ingresar en la carrera judicial y fiscal con 575 plazas, de las que 375 serán para jueces y 200 para fiscales. El Consejo General del Poder Judicial convocará otras 125 para el denominado cuarto turno. En 2025, el Ministerio también creó 87 nuevas plazas de jueces y fiscales de violencia sobre la mujer.

La Ley de Eficiencia, además, ha logrado reducir la pendencia por primera vez en la última década. Los asuntos pendientes han bajado un 4,5% en lo Civil y un 0,67% en global.

Para todo esto, se ha contado con el consenso de Gobiernos anteriores, de asociaciones judiciales y de sindicatos de funcionarios, entre otras organizaciones.

En cuanto a inversión, el Ministerio ha invertido un total de 1.121 millones de euros para implementar la ley en esta legislatura. Además, en digitalización se han empleado más de 850 millones.

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