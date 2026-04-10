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Guerra en Oriente Medio

Iustitia Europa lleva ante la Audiencia Nacional a Netanyahu por crímenes de guerra contra el militar retenido en Líbano

¿Por qué es importante? La formación política subraya que esta agresión no constituye un "incidente aislado", sino que se enmarca dentro de un patrón de "creciente hostigamiento" y "agresiones" contra el personal de FINUL.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. laSexta.com

El partido político Iustitia Europa ha interpuesto una denuncia penal ante la Audiencia Nacional contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Herzi Halevi, por el asalto a un convoy y la presunta detención ilegal de un militar español de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (FINUL).

La querella, que se hace extensible a "otros mandos y militares israelíes aún por identificar", según recoge Europa Press, acusa a los denunciados de la presunta comisión de delitos de crímenes contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, coacciones y detención ilegal.

Los hechos denunciados se remontan al pasado 7 de abril cuando Israel detuvo un convoy logístico de la misión de la ONU en Líbano que llevaba alimentos y otros recursos al contingente indonesio y retuvo a un militar de nacionalidad española durante "menos de una hora". Fue liberado después de que España trasladase "su protesta más enérgica" tanto a Naciones Unidas como al Gobierno de Tel Aviv, según reveló la ministra de Defensa, Margarita Robles.

La formación política ha subrayado además que esta agresión no constituye un "incidente aislado", sino que se enmarca dentro de un patrón de "creciente hostigamiento" y "agresiones" contra el personal de mantenimiento de la paz desplegado en la región. Unos hechos que, advierten, evidencian un "desprecio sistemático" por las normativas vigentes del Derecho Internacional.

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