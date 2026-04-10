Iustitia Europa lleva ante la Audiencia Nacional a Netanyahu por crímenes de guerra contra el militar retenido en Líbano

¿Por qué es importante? La formación política subraya que esta agresión no constituye un "incidente aislado", sino que se enmarca dentro de un patrón de "creciente hostigamiento" y "agresiones" contra el personal de FINUL.

El partido político Iustitia Europa ha presentado una denuncia penal ante la Audiencia Nacional contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, Herzi Halevi, por un asalto a un convoy y la presunta detención ilegal de un militar español de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano. La querella se extiende a otros mandos militares israelíes y los acusa de delitos de crímenes contra personas y bienes protegidos en conflictos armados. Los hechos ocurrieron el 7 de abril, cuando Israel detuvo un convoy de la ONU en Líbano y retuvo brevemente a un militar español. Iustitia Europa denuncia un patrón de hostigamiento y desprecio por el Derecho Internacional.

El partido político Iustitia Europa ha interpuesto una denuncia penal ante la Audiencia Nacional contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Herzi Halevi, por el asalto a un convoy y la presunta detención ilegal de un militar español de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (FINUL).

La querella, que se hace extensible a "otros mandos y militares israelíes aún por identificar", según recoge Europa Press, acusa a los denunciados de la presunta comisión de delitos de crímenes contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, coacciones y detención ilegal.

Los hechos denunciados se remontan al pasado 7 de abril cuando Israel detuvo un convoy logístico de la misión de la ONU en Líbano que llevaba alimentos y otros recursos al contingente indonesio y retuvo a un militar de nacionalidad española durante "menos de una hora". Fue liberado después de que España trasladase "su protesta más enérgica" tanto a Naciones Unidas como al Gobierno de Tel Aviv, según reveló la ministra de Defensa, Margarita Robles.

La formación política ha subrayado además que esta agresión no constituye un "incidente aislado", sino que se enmarca dentro de un patrón de "creciente hostigamiento" y "agresiones" contra el personal de mantenimiento de la paz desplegado en la región. Unos hechos que, advierten, evidencian un "desprecio sistemático" por las normativas vigentes del Derecho Internacional.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.