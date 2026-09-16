Sánchez, sobre los menores que siguen sin tutela en las calles de Ceuta: "Pregúntele a Vivas"

Los detalles El presidente del Gobierno pasa la pelota al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, del PP, después de que mes y medio después de la entrada masiva a Ceuta aún haya cerca de 1.000 menores sin tutela en las calles. "Eso a Vivas, pregúntele", ha asegurado.

En el Congreso, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha responsabilizado al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, del PP, por la situación de casi 1.000 menores no acompañados en la ciudad. Sánchez sostiene que Vivas tiene la competencia sobre menores y lo acusa de ralentizar el proceso de acogida. La ministra de Infancia, Sira Rego, señala que hay 500 niñas listas para salir de Ceuta, pero falta la firma de la ciudad. Patxi López, portavoz del PSOE, defiende que el Gobierno está haciendo lo posible, mientras que Cristina Valido, de Coalición Canaria, critica que el Ejecutivo eluda su responsabilidad. En una sesión de control, tanto Sánchez como el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se culpan mutuamente de cronificar la crisis en Ceuta, con Feijóo acusando a Sánchez de incompetencia y Sánchez reprochando al PP su falta de cooperación.

En los pasillos del Congreso, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respondido sobre los casi 1.000 menores que siguen en las calles de Ceuta sin tutela. Sánchez asegura que eso es responsabilidad del presidente del Ceuta Juan Jesús Vivas, del PP, que tiene la competencia de menores.

"Eso a Vivas, pregúntele", ha asegurado Sánchez. El Ejecutivo acusa a Vivas de ralentizar el proceso de acogida a los menores, ya que el PP se niega a enviarlos a la península. La ministra de Infancia, Sira Rego, afirma que hay 500 niñas listas para salir de Ceuta y que solo falta la firma de la ciudad.

Junto a Sánchez, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha defendido que el Gobierno está haciendo todo lo que está en su mano para estabilizar la situación, ha recordado que las comunidades autónomas son las que tienen las competencias de los menores no acompañados y ha preguntado qué están haciendo las gobernadas por el PP.

Mientras que la portavoz de Coalición Canaria en la Cámara Baja, Cristina Valido, ha calificado de "intolerable" que el Gobierno diga que los menores son responsabilidad de Ceuta porque a su juicio es "evidente" que la ciudad no puede hacerse cargo de la situación producida además "por la negligencia" del Ejecutivo. "Que dejen de tirar balones fuera", ha espetado.

En la sesión de control en el Congreso, tanto el presidente del Gobierno como el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se han culpado mutuamente de cronificar la crisis en Ceuta. Feijóo ha recordado que Marruecos volvió a ratificar este martes a eurodiputados que está dispuesto a aceptar a todas las personas que entraron ilegalmente en Ceuta, incluidos menores y nacionales de terceros países. Y ha planteado al presidente del Gobierno que si eso no es así es porque "o no quiere", o prefiere "cronificar el problema" o "es un incompetente". "O alguien -ha apostillado- está mintiendo".

Sánchez le ha respondido acusando también a Feijóo y el PP de "cronificar" el problema y poner "palos en las ruedas" para intentar solucionarlo y asegurando que su patriotismo es "de quita y pon", solo "pura fachada". Abundando en sus reproches, el líder del PP ha subrayado que si Marruecos dice "de forma reiterada" que está dispuesto a recibir a quienes entraron en Ceuta y la ley europea "habilita al retorno inmediato", por qué "siguen en Ceuta mes y medio después, amargando la vida a 80.000 españoles y degradando la imagen de la nación".

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