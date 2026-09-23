De "he puesto fin a ocho guerras" a "el planeta se está enfriando": los bulos de Trump en su discurso ante la ONU

Los detalles El presidente estadounidense reivindicó su política exterior y económica en una intervención plagada de mentiras y amenazas de "aniquilar" a Irán.

Donald Trump intervino en la Asamblea General de la ONU con un discurso cargado de amenazas y falsedades. Afirmó haber terminado ocho guerras, mencionando conflictos que no ocurrieron durante su mandato o que aún persisten, como Serbia y Kosovo o la República Democrática del Congo y Ruanda. Negó el cambio climático, argumentando que el planeta se está enfriando, contradiciendo el consenso científico. En economía, aseguró compromisos de inversión de 21 billones de dólares, aunque los datos oficiales indican 11,2 billones. Además, afirmó que la delincuencia disminuyó un 87% durante su mandato, lo cual es refutado por estadísticas oficiales.

Este martes, Donald Trump intervino ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Lo hizo con un discurso en el que amenazó directamente con la "aniquilación" de Irán y en el que, además, intentó colar varias mentiras y datos rotundamente falsos.

"He puesto fin a ocho guerras"

"En mis primeros 10 meses, puse fin a ocho guerras". Esa fue la primera gran mentira de Trump ante las Naciones Unidas. El líder republicano afirmó que "ha sido un gran honor" contribuir a la paz mundial. En su lista incluye, por ejemplo, la guerra de Serbia y Kosovo, anterior a sus dos mandatos, la de Egipto y Etiopía, que ni siquiera están en conflicto, o la de la República Democrática del Congo con Ruanda, que continúa activa.

"El planeta se está enfriando"

Como de costumbre, Trump volvió a sacar a la palestra su negacionismo del cambio climático. "Para los que dicen que todos estaremos muertos en 12 años por el calentamiento global, un nombre que desde entonces ha renacido como 'cambio climático', porque el planeta se está enfriando no calentando, y nadie ha muerto", aseveró el mandatario.

No obstante, cuando los expertos hablan del calentamiento global se refieren a la tendencia a largo plazo del aumento de la temperatura del planeta, y el concepto de cambio climático hace referencia a los efectos de ese calentamiento.

Bulos económicos

La economía volvió a ser materia de mentiras por parte de Trump ante la ONU. El magnate aseguró que EEUU tiene asegurados "compromisos de 21 billones de dólares en nuevas inversiones". Sin embargo, los datos de la Casa Blanca hablan de 11,2 billones, prácticamente la mitad. Del mismo modo, exageró la inflación heredada del Gobierno de Joe Biden o los precios de la gasolina antes de su regreso al poder.

Trump y la delincuencia

El último bulo de Trump en Nueva York fue que, durante su primer año y medio de mandato, "la delincuencia ha disminuido un 87%", algo que rebaten los datos oficiales. Además, la presencia del ICE en algunas ciudades ha disparado la violencia, especialmente contra migrantes y minorías étnicas.

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