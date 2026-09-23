Jordi Évole, rotundo: "El saludo de Sánchez es más noticia que el hecho de que Trump esté permitiéndole una segunda vida al chavismo"

Jordi Évole asegura que es "acojonante" que la prensa de derechas destaque el saludo de Pedro Sánchez y Delcy Rodríguez y les recuerda que "el aliado máximo de Delcy Rodríguez se llama Donald Trump".

Jordi Évole se sienta en el sofá de Iñaki López, donde ha abordado diferentes temas de la actualidad, desde el desahucio de Maricarmen hasta el surrealista episodio del gas pimienta en el Congreso.

El comunicador también opina sobre la imagen del saludo entre Delcy Rodríguez y Pedro Sánchez. Évole considera "acojonante" que la prensa de derechas destaque este encuentro cuando "el aliado máximo de Delcy Rodríguez se llama Donald Trump".

"El saludo de Sánchez es más noticia que el hecho de que Donald Trump esté permitiéndole una segunda vida al chavismo", afirma rotundo Évole.

El conductor de 'Lo de Évole' recuerda a los venezolanos "emocionados" en la Puerta del Sol esperando que Trump proclamase a María Corina Machado como presidenta de Venezuela, mientras el presidente norteamericano "ni habló de ella" y "la palabra más repetida en la rueda de prensa fue petróleo".

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