Pedro Sánchez ha sido contundente a la hora de pronunciarse sobre la detención de Koldo García Izaguirre, asesor del exministro y diputado del PSOE José Luis Ábalos, acusado del presunto cobro de comisiones ilegales en la compra de mascarillas durante la pandemia de coronavirus.

Durante su visita oficial a Rabat y tras su reunión con el rey Mohamed VI, el presidente del Gobierno ha sido preguntado acerca de esta cuestión, trasladando su "reprobación y reproche" hacia "cualquier intento de enriquecimiento a través del cobro de comisiones de una tragedia como fue la pandemia", algo que dice que también se ha visto "en otras instancias y autonomías".

Además, ha criticado al PP por sus "maledicencias" al vincular el cese de Ábalos con este asesor, dejando claro que "rotundamente no" tenía conocimiento de esta cuestión. Sánchez ha trasladado la "máxima colaboración" con la Justicia por parte del Ejecutivo.

Sánchez se ha referido directamente a Alberto Núñez Feijóo, recordando que fue nombrado líder del PP tras una lucha contra la corrupción liderada por Pablo Casado contra el hermano de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso.

"Creo que si queremos todos ser creíbles en la ejemplaridad y en la lucha contra la corrupción, pues tenemos que ser igual de celosos en cualquiera de los ámbitos y en cualquiera de los casos", ha sentenciado Sánchez.

Las claves del 'caso Koldo'

Este miércoles, fuentes de la Guardia Civil han confirmado a laSexta la detención de Koldo García Izaguirre, asesor del exministro y diputado del PSOE José Luis Ábalos, acusado del presunto cobro de comisiones ilegales en la compra de mascarillas durante la pandemia de coronavirus.

García ha sido uno de los 20 detenidos dentro de una investigación por organización criminal, tráfico de influencias y cohecho bajo el nombre de Operación Delorme, en la que se han llevado a cabo 26 registros en varias provincias, entre las que se encuentran Madrid, Alicante y Murcia.

Ábalos ha explicado que se ha enterado por los medios de comunicación de esta noticia, trasladando su "horror" sobre las informaciones publicadas en una primera conversación telefónica con laSexta y su "estupefacción" al hablar con los medios.

"Yo no me tengo que desvincular, me tienen que vincular, mejor dicho", ha aclarado Ábalos, que se siente "muy decepcionado" con su exasesor. "Me parece increíble", ha añadido el exministro, antes de afirmar que su exasesor tenía una vida "muy normalita". Al igual que Sánchez, Ábalos ha negado que fuese cesado como ministro por este asunto: "Obviamente, no".