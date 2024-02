José Luis Ábalos asegura estar "estupefacto" tras la detención de su exasesor Koldo García por el cobro de presuntas comisiones en la compra de mascarillas durante la pandemia. Unos hechos que el exministro de Transportes ha asegurado desconocer y de los que se ha desvinculado este miércoles a preguntas de la prensa.

"Todo se hizo bien, a través de los mecanismos legales, algo que siempre ocurre. Se hicieron las contrataciones por entidades autónomas y además fueron revisadas por el Tribunal de Cuentas", ha defendido asimismo el diputado socialista, que ha asegurado estar tranquilo en lo que a él respecta.

En declaraciones en el Congreso, Ábalos ha señalado que se acababa de enterar de la detención del que fuera su asesor en el Ministerio y ha asegurado que no acaba de entender su participación en este asunto. Así, preguntado por si estaría dispuesto a dar explicaciones como reclama el PP, ha dicho que le gustaría hacerlo, pero que no tiene información más allá de lo que ha leído en los medios. "Yo no me tengo que desvincular, me tienen que vincular, mejor dicho", ha agregado, antes de señalar que espera tener más datos porque "huelen estas cosas".

No obstante, Ábalos se ha declarado "muy decepcionado" con su exasesor y ha negado que conociera esos posibles pagos de comisiones a García, con quien, ha indicado, ha "ido perdiendo con el tiempo la relación". "Me parece increíble", ha añadido antes de afirmar que su exasesor tenía una vida "muy normalita".

Preguntado acerca de si fue destituido como ministro por este asunto, Ábalos lo ha negado categóricamente: "Obviamente, no", ha aseverado. "Parece que el artista tengo que ser yo, ¿no?", ha concluido el exministro, que ha confiado en que este asunto quede en nada.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), en una investigación dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción, ha detenido a 20 personas -entre ellas el exasesor de Ábalos- y practicado 26 registros o requerimientos en una operación desplegada por el supuesto cobro de comisiones de adjudicaciones fraudulentas de mascarillas en pandemia.