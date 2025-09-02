El PP ve a Sánchez "desnortado" y le acusa de victimizarse y atacar a los jueces: "Es impropio de un demócrata"

El contexto Ante las causas judiciales contra personas de su entorno, el presidente del Gobierno afirmó en una entrevista en la televisión pública que "hay jueces que hacen política". La primera reacción de Feijóo llegaba a través de redes sociales, donde habló de "peligro para España".

El Partido Popular carga, un día más, contra Pedro Sánchez, esta vez a raíz de la entrevista que ofreció la noche del lunes en 'TVE', donde el jefe del Ejecutivo aseguró que "hay jueces que hacen política y políticos que están tratando de hacer justicia".

La primera reacción del líder de la oposición llegaba a través de la red social 'X', donde Alberto Núñez Feijóo aseveró que el presidente había ido a la televisión pública a "descalificar a jueces que investigan a los suyos y a contarnos que podría seguir sin aprobar presupuestos por tercera vez porque es mucho mejor que convocar elecciones". "Esto no es anomalía democrática. Es ya un peligro para España", sentenciaba el dirigente 'popular'.

Y en esta misma línea, su secretario general, Miguel Tellado, ha asegurado este martes que ve "a un presidente muy desnortado" y le ha acusado de "atacar a los jueces". Algo, ha advertido, "tremendamente antidemocrático". "Ver al jefe del Ejecutivo cuestionar la labor del Poder Judicial y la independencia y profesionalidad [de los jueces] me parece francamente lamentable", ha incidido, en una entrevista en 'RNE'.

A su juicio, Sánchez tiene la necesidad de "victimizarse para justificar la situación en la que está viviendo". "Ver a Pedro Sánchez justificar que se puede gobernar con presupuestos o sin ellos, que su intención es permanecer en el poder cueste lo que cueste, que da igual tener los apoyos parlamentarios para seguir en el Gobierno, que su intención es gobernar sin presupuestos, sin el apoyo de las Cortes, y atacando a los jueces, dinamita los cimientos de cualquier democracia moderna", ha reprochado.

"Para Pedro Sánchez actúan mal los jueces que investigan a su familia -a su hermano, a su mujer-, a su partido y a su Gobierno. Es una actitud tan antidemocrática, tan impropia de un presidente del Gobierno, que llevaría a cualquier primer ministro en cualquier democracia moderna a presentar a renglón seguido su dimisión", ha abundado Tellado, que ha insistido: "Atacar a los jueces de la forma en que ayer lo ha hecho el presidente del Gobierno es impropio de un demócrata".