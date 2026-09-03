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Cambio de tendencia

La crisis de Ceuta dispara la preocupación por la migración en España y supera a la vivienda por primera vez desde 2024

Los detalles El último informe de More in Common apunta que la inmigración se sitúa como la principal preocupación de los españoles y ha aumentado 16 puntos desde julio.

Los asuntos que más preocupan a los españoles en septiembre de 2026
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La crisis de Ceuta ha disparado la preocupación por la inmigración entre los españoles y ha desbancado a la vivienda como la principal inquietud de la población, según lo refleja el informe publicado por More in Common.

Desde 2024, el acceso a la vivienda ha encabezado el ránking como el asunto que más preocupaba a los españoles, pero en apenas unos meses el tablero ha cambiado.

En mayo, la inmigración se situaba en el cuarto puesto de problemas de España, según los encuestados. La vivienda era el primero para más del 40% de encuestados, seguido de la inflación y la corrupción.

En julio ya se empezó a ver un cambio y, tras la sentencia al exministro José Luis Ábalos, la corrupción se acercó al primer puesto, que mantuvo la vivienda. En ese mes, la preocupación por la inmigración tuvo un repunte, situándose en tercer puesto, unos puntos por encima de la inflación.

Sin embargo, lo sucedido en Ceuta ha hecho aumentar la inquietud por la inmigración, que ha subido 16 puntos en apenas dos meses. Si en julio un 29,9% de la población la escogía como uno de los tres principales desafíos, ahora lo hace un 45,9%.

Una situación que ya está trayendo sus consecuencias, con una sociedad más crispada y polarizada, que queda lejos de aquella fugaz unión que dejaron el Mundial de fútbol y el eclipse.

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