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Entrevista en Al Rojo Vivo

Vivas, ante el anuncio de Sánchez de crear más plazas para migrantes: "No se puede convertir a todo Ceuta en un CETI"

Los detalles Juan Jesús Vivas ha advertido que Ceuta vive en una "olla a presión que hay que desactivar". "Puede ocurrir un hecho lamentable que sea irreversible, debe volver a la normalidad", ha destacado.

Vivas, ante el anuncio de Sánchez de crear más plazas para migrantes: "No se puede convertir a todo Ceuta en un CETI"
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Pedro Sánchez ha anunciado que va a crear plazas para migrantes en Ceuta al ritmo de 1.500 más en las próximas semanas. Juan Jesús Vivas ha reaccionado a esta decisión destacando que se tendrá que tratar de "recursos provisionales" porque "no se puede convertir a todo Ceuta en un CETI".

El presidente de Ceuta se ha preguntado dónde quedaría la capacidad de desarrollo legítimo que tiene la ciudad autónoma en el ámbito económico, social y cultural si se convirtiese en un CETI. "¿Qué impacto puede tener sobre la convivencia?", se ha preguntado.

Un momento que ha aprovechado para advertir que ahora mismo la ciudad autónoma vive en una olla a presión que hay que desactivar. "Puede ocurrir un hecho lamentable que sea irreversible, debe volver a la normalidad", ha defendido, dejando claro que esto no pasa por abrir más centros de alojamiento por todo Ceuta.

"Estamos a favor de que esta emergencia se atienda, pero que sea un instrumento para atender la emergencia humanitaria y para favorecer la devolución a su país de las personas que entraron de manera ilegal", ha explicado, reconociendo que so es lo que me parece más sensato. "Es lo que permite que esta ciudad pueda mirar al futuro con esperanza", ha zanjado.

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