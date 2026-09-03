Beatriz de Vicente analiza la absolución de Asencio: "La reeducación sexual le va a venir muy bien a este chico"

El jugador envió una carta de disculpa a las denunciantes, una figura que se conoce como 'perdón del ofendido'. Las víctimas han aceptado ese perdón, permitiendo que se retire la acusación contra él.

El futbolista Raúl Asencio ha sido absuelto en el juicio por la difusión de un vídeo sexual, después de que las víctimas hayan decidido perdonarle. Leo Álvarez señala que el deportista ha sido absuelto del delito de revelación de secretos ya que él mostró dicho vídeo a otra persona, pero ni mantuvo relaciones sexuales ni grabó el vídeo.

El periodista explica que tres jugadores, que en ese momento eran canteranos del Real Madrid, mantuvieron relaciones sexuales consentidas con dos chicas, una de ellas menor, pero las grabaron sin su permiso. Estos jugadores pasaron el vídeo a Asencio. "Asencio, con eso, se lo pasa a otra persona", indica Álvarez.

"Los otros tres sí que han sido condenados a un año de prisión por difusión de pornografía infantil", señala Álvarez. El periodista expone que no van a pasar por ningún centro penitenciario, sino que harán un curso de reeducación sexual, entre otras cosas.

El jugador decidió escribir una carta de disculpa a las denunciantes, una figura que se conoce como 'perdón del ofendido'. Beatriz de Vicente indica que, en algunos delitos, como las calumnias o la revelación de secretos, en el que la víctima puede retirar la acusación y perdonar, y esto hace que no haya delito.

"En este caso, la reeducación sexual le va a venir bien a este chico porque creo que hay una serie de conceptos erróneos que si aprende a manejar no volverá a tener problemas ni él ni las chicas que estén con él", indica.

Asencio, por otro lado, ha sido condenado por conducir bajo los efectos del alcohol, cuadriplicando la tasa de alcohol permitida. Se le ha retirado el carné durante ocho meses y, además, deberá pagar una multa de 14.400 euros.

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