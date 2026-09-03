Sánchez insiste en que "no hay evidencias sólidas" del papel de Marruecos en la crisis de Ceuta: "Habrá que aclarar si hubo inacción"

¿Qué ha dicho? El presidente del Gobierno ha afirmado que "se está investigando" la labor del país africano y avisa de "actuaciones en consecuencia" si se hallan indicios sobre su posible implicación: "Este Gobierno no tiene miedo a otros poderes extranjeros cuando la situación lo ha requerido".

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha comparecido en el Congreso para abordar la crisis de Ceuta, subrayando que no hay evidencias sólidas sobre el papel de Marruecos en la entrada masiva de migrantes del 30 de julio. Sánchez destacó la importancia de investigar si hubo incapacidad o inacción, asegurando que los servicios de inteligencia esclarecerán los hechos y publicarán los informes pertinentes. Afirmó que actuarán en consecuencia si se encuentran pruebas sólidas de la implicación marroquí. Criticó al PP de José María Aznar por la guerra de Irak, enfatizando su enfoque de rigor y prudencia en la crisis actual. Además, detalló tres momentos en el desempeño marroquí, destacando el control fronterizo tras el incidente.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha comparecido en el Congreso de los Diputados en una sesión extraordinaria para tratar la crisis de Ceuta. En sus palabras, ha hecho referencia al papel de Marruecos insistiendo en que "no hay evidencias sólidas" del papel que jugó o pudo jugar el país africano en la entrada masiva de migrantes del 30 de julio.

"Hay que dirimir si hubo incapacidad o inacción. Hay que aclararlo. Nuestros servicios de inteligencia darán con las claves y tranquilidad, que haremos públicos los informes porque no hay problema en trasladar esa información. A día de hoy ni las instituciones ni los organismos internacionales han entregado a España evidencias sólidas de que Marruecos planificara o ejecutara el episodio", ha expuesto.

Sánchez, en ese sentido, afirma que "se está investigando" y avisa de "actuaciones en consecuencia" si existieran "pruebas sólidas" sobre Marruecos y su posible implicación en lo sucedido en la crisis migratorio.

"Hasta la oposición y los ciudadanos que no nos votan creo que si algo nos pueden reconocer es que este Gobierno no tiene miedo a otros poderes extranjeros cuando la situación lo ha requerido", ha afirmado.

El presidente, además, ha compartido que van a trabajar y a actuar "cargados de hechos probados y contrastados", dejando un mensaje para el PP de José María Aznar por su actuación con Irak hace más de 20 años: "Hubo otros que nos hicieron participar en una guerra ilegal con pruebas falsas".

Sánchez también ha tenido otras palabras para el expresidente 'popular': "En ejercicio de sus funciones nunca visitó Ceuta y ahora ha reivindicado la operación del Perejil. Es lo contrario a lo que quiero hacer desde el Gobierno".

"Rigor y prudencia"

"Sé que muchos piensan que las autoridades marroquíes provocaron esta crisis. Entiendo los motivos. Soy consciente de las dudas y de los indicios, de las preguntas que hay en el aire. Me hago cargo, pero me corresponde gestionar esta crisis con rigor y con prudencia", ha dicho.

Y es que ha hecho hincapié en que "nadie ha aportado pruebas que permitan concluir" que tal entrada masiva de migrantes en Ceuta "fuera diseñada o ejecutada por las autoridades de Marruecos".

"El desempeño marroquí tuvo tres momentos diferentes. antes del 30 de julio, sus operativos funcionaron con normalidad. El segundo momento fue durante diez horas de ese día en la que la gendarmería permitió el cruce. El tercero, en el que controlaron de forma eficaz la frontera, recordemos el 12 y el 15 de agosto cuando realizaron cientos de detenciones y evitaron muchas entradas ilegales", ha explicado Sánchez.

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