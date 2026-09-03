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Entrevista en Al Rojo Vivo

Vivas defiende que debe haber un "antes y un después" con Marruecos: "La frontera debe quedar en manos de España y Europa"

¿Qué ha dicho? El presidente de Ceuta ha indicado que hay que dejarle claro a Marruecos que España quiere mantener una buena relación con ellos, pero que debe estar basada en el respeto a la integridad territorial.

Vivas defiende que debe haber un "antes y un después" con Marruecos: "La frontera debe quedar en manos de España y Europa"
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Juan Jesús Vivas ha defendido en Al Rojo Vivo que la cooperación con Marruecos debe cambiar "radicalmente". "Tiene que haber un antes y un después", ha recalcado, preguntándose cómo es posible que no se enterase de lo que iba a ocurrir.

De esta forma, ha señalado que la frontera "no puede estar en manos de Marruecos". "Debe estar en manos de España y de Europa", ha destacado, indicando que hay que llevar a cabo las obras de infraestructura que sean necesarias para que eso ocurra.

"Hay que dotar a la frontera de los meidos humanos, materiales y tecnológicos que hoy en día existen para que eso ocurra", ha añadido.

Además, ha señalado que hay que dejarle claro a Marruecos que España quiere una buena relación con ellos, pero que debe estar basada en el respeto a la integridad territorial. "Es intocable", ha recalcado, aclarando que esto no significa que deba cambiar su postura en política exterior.

"Cuanto mayores sean nuestras capacidades disuasorias, más fácil será que ese respeto se atienda y cumpla", ha zanjado.

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