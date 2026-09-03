Vivas defiende que debe haber un "antes y un después" con Marruecos: "La frontera debe quedar en manos de España y Europa"

¿Qué ha dicho? El presidente de Ceuta ha indicado que hay que dejarle claro a Marruecos que España quiere mantener una buena relación con ellos, pero que debe estar basada en el respeto a la integridad territorial.

Juan Jesús Vivas ha expresado en Al Rojo Vivo la necesidad de un cambio radical en la cooperación con Marruecos, subrayando que debe haber un antes y un después en esta relación. Ha enfatizado que la frontera no debe estar bajo control marroquí, sino de España y Europa, y ha abogado por mejorar la infraestructura necesaria. Vivas también ha insistido en dotar a la frontera de recursos humanos, materiales y tecnológicos adecuados. Ha subrayado que España busca una buena relación con Marruecos basada en el respeto a la integridad territorial, que considera "intocable", y ha señalado que mejorar las capacidades disuasorias facilitará este respeto.

Juan Jesús Vivas ha defendido en Al Rojo Vivo que la cooperación con Marruecos debe cambiar "radicalmente". "Tiene que haber un antes y un después", ha recalcado, preguntándose cómo es posible que no se enterase de lo que iba a ocurrir.

De esta forma, ha señalado que la frontera "no puede estar en manos de Marruecos". "Debe estar en manos de España y de Europa", ha destacado, indicando que hay que llevar a cabo las obras de infraestructura que sean necesarias para que eso ocurra.

"Hay que dotar a la frontera de los meidos humanos, materiales y tecnológicos que hoy en día existen para que eso ocurra", ha añadido.

Además, ha señalado que hay que dejarle claro a Marruecos que España quiere una buena relación con ellos, pero que debe estar basada en el respeto a la integridad territorial. "Es intocable", ha recalcado, aclarando que esto no significa que deba cambiar su postura en política exterior.

"Cuanto mayores sean nuestras capacidades disuasorias, más fácil será que ese respeto se atienda y cumpla", ha zanjado.

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