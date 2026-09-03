El Gobierno convocó a la embajadora de Marruecos el 21 de agosto tras decir Rabat que Ceuta y Melilla son su "derecho histórico"

Los detalles Durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados para hablar sobre la crisis migratoria, Sánchez ha dejado claro que Ceuta y Melilla "seguirán siendo españolas hasta el final de los tiempos".

El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha comenzado su intervención en el pleno del Congreso con una defensa de Ceuta y Melilla, ciudades que desde hace siglos son españolas y que, por parte del Gobierno de España, "van a seguir siendo así hasta el fin de los tiempos", ha asegurado.

En su primera comparecencia en el Congreso desde que a finales de julio decenas de miles de migrantes entraran de forma irregular en Ceuta, Sánchez ha iniciado su discurso recordando un hecho histórico para defender la españolidad de las dos ciudades autónomas.

Las esculturas de los leones que flanquean la entrada del Congreso, ha recordado, fueron fundidas en 1865 a partir de unos cañones capturados a las tropas marroquíes en la llamada guerra de África, para conmemorar la firma del tratado de Wad-Ras, que puso fin a este conflicto y consolidó "a perpetuidad" la soberanía de Ceuta y Melilla.

"Desde hace siglos estas ciudades son españolas y desde aquel tratado lo son por acuerdo diplomático; y les aseguro que, por parte del Gobierno de España, van a seguir siendo así hasta el final de los tiempos", ha papuntado.

De esta forma, ha destacado que dos ministros de Marruecos han hecho declaraciones "inaceptables" sobre Ceuta y Melilla, en concreto, se refiere a unas en las que decían que ambas ciudades autónomas son "su derecho histórico". Unos hechos por los que ha asegurado que el Gobierno convocó a la embajadora de Marruecos el 21 de agosto. "Por supuesto, las rechazamos tajantemente", ha recalcado.

Sánchez ha asegurado que comparece pensando en los "momentos difíciles" que atraviesan los ceutíes y en los 141 migrantes que murieron en el mar y ha agradecido su trabajo a los miles de funcionarios públicos que trabajan en la ciudad.

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