Imagen de archivo de fuerzas auxiliares marroquíes vigilando la zona de la valla que separa Ceuta de Marruecos.

¿Qué han dicho? "Marruecos es un socio estratégico importante, sobre todo en nuestros esfuerzos por combatir el tráfico ilícito de migrantes y la migración ilegal. Acogemos la cooperación cercana entre España y Marruecos para solucionar la situación y devolver a los que no pueden quedarse", ha expresado el portavoz de la Comisión Europea.

La Unión Europea considera a Marruecos un socio fiable, aunque el Consejo de Europa cuestiona su democracia. Tras analizar las elecciones parlamentarias, observan que solo 16 de los 37 millones de habitantes votarán, y no se permite el voto en el extranjero. La baja participación joven, menos del 3%, preocupa a la delegación, que insta a Marruecos a movilizar a los jóvenes y al voto femenino. A pesar de las sospechas sobre Marruecos en la crisis de Ceuta, Bruselas apoya la cooperación con España en la lucha contra la migración ilegal, destacando la importancia estratégica de Marruecos en estos esfuerzos.

Para la Unión Europea, Marruecos es un socio fiable, según lo han calificado este jueves. Pese a esto —y el mismo día —una delegación del Consejo de Europa ha puesto en duda que sea un país democrático.

Después de visitarlo y analizar los datos de las próximas elecciones parlamentarias, concluyen que la cantidad de personas censadas no representan a la sociedad marroquí: en el país viven 37 millones de habitantes, pero menos de 16 millones depositarán su voto en las urnas. Además, el país no permite el voto en el extranjero. De esta forma, quien quiera votar tiene que regresar o hacerlo mediante un poder.

Por último, alarma a la delegación europea la ínfima representación del voto joven, que no supera el 3%. Por eso, piden a Marruecos que movilice a los jóvenes y, en particular, hacen un llamamiento al voto femenino.

"Un socio estratégico importante"

Con la sombra de la sospecha sobre Marruecos por su implicación en la crisis en Ceuta, Bruselas se ha mostrado contundente al respaldar la cooperación entre Rabat y Madrid.

"Marruecos es un socio estratégico importante, sobre todo en nuestros esfuerzos por combatir el tráfico ilícito de migrantes y la migración ilegal. Acogemos la cooperación cercana entre España y Marruecos para solucionar la situación y devolver a los que no pueden quedarse", ha expresado Markus Lammert, portavoz de la Comisión Europea.

La UE asegura que Marruecos es un socio fiable pero pone en duda que sea un país democrático en plenas sospechas sobre su responsabilidad en la crisis en Ceuta

"Durante los últimos años hemos aumentado la cooperación en migración y control de fronteras, así como en la lucha contra el tráfico de migrantes no solo con Marruecos, sino con nuestros socios en todas las rutas y trabajamos en reforzar nuestra relación de una manera integral y estratégica que promueve nuestros intereses en migración", ha agregado.

El portavoz se ha pronunciado así en rueda de prensa ante una pregunta sobre si Bruselas podría plantearse la relación con Marruecos, tal como han reclamado algunas fuerzas políticas ante las sospechas en torno a la responsabilidad de Rabat en la entrada de miles de migrantes a finales de julio.

Sobre a este punto, el Ejecutivo europeo ha sido tajante y ha afirmado que la investigación de esta cuestión es competencia de las "autoridades nacionales".

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