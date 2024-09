El Gobierno está decidido a presentar unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) de cara a 2025 a pesar de no contar con una mayoría parlamentaria que le garantice su aprobación. No obstante, desde el Ejecutivo sostienen que aunque las cuentas no salgan adelante no están "obligados a convocar elecciones".

Sin embargo, no era esto lo que decía Pedro Sánchez en 2018, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy tenía los Presupuestos atascados. En ese momento, el entonces líder de la oposición reclamaba elecciones: "Si no puede contar con una mayoría parlamentaria para aprobar esos Presupuestos Generales del Estado, el presidente del Gobierno tiene que convocar a los españoles a las urnas", afirmaba en febrero de ese año.

Por esas fechas, Sánchez llegó a sostener que "un Gobierno sin Presupuestos es tan útil como un coche sin gasolina" y que "el señor Rajoy lo que tenía que hacer era anticipar las elecciones". "Un Gobierno que no tiene Presupuestos es un Gobierno que no puede gobernar, porque no puede hacer nada", sostenía el líder socialista, que insistía en que "sin Presupuestos no hay nada que gobernar".

"Un Gobierno que no tiene presupuestos y que en consecuencia no puede hacer nada, ¿de verdad lo necesitamos?", planteaba incluso.