Los detalles Según la formación política a la que votan, en PSOE y Sumar vuelven a estar casi unánimemente a favor mientras que desde la derecha se está mayoritariamente en contra, aunque hay un 15,4% del PP que sí la apoya.

Barómetro laSexta | Un 54,5% de los encuestados, a favor del permiso para facilitar los cuidados paliativos de un familiar
Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, anunció hace un par de semanas la ampliación de los permisos por fallecimiento hasta 10 días y un nuevo permiso para cuidados paliativos mediante un Real Decreto Ley que permita también a los familiares acompañar en cuidados paliativos.

Una propuesta que ha sido analizada en el barómetro de laSexta, con datos del instituto Invymark. Según los encuestados, un 53,3% están a favor de esa ampliación frente a un 46,7% que está en contra.

Por partidos, la propuesta la apoyan de forma masiva votantes del PSOE y Sumar. En cambio, desde los votantes de Vox y PP se manifiestan en contra.

Sobre la medida de crear un permiso laboral para facilitar los cuidados paliativos de un familiar, vuelven a ser más los que están a favor (54,5%) que los contrarios a ella (45,5%).

Y, según la formación política a la que votan, en PSOE y Sumar vuelven a estar casi unánimemente a favor mientras que desde la derecha se está mayoritariamente en contra, aunque hay un 15,4% del PP que sí la apoya.

