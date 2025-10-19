Barómetro laSexta | Un 54,5% de los encuestados, a favor del permiso para facilitar los cuidados paliativos de un familiar

Los detalles Según la formación política a la que votan, en PSOE y Sumar vuelven a estar casi unánimemente a favor mientras que desde la derecha se está mayoritariamente en contra, aunque hay un 15,4% del PP que sí la apoya.

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, anunció la ampliación de permisos por fallecimiento hasta 10 días y un nuevo permiso para cuidados paliativos mediante un Real Decreto Ley. Según un barómetro de laSexta realizado por Invymark, el 53,3% de los encuestados apoya la ampliación, mientras que el 46,7% está en contra. Los votantes del PSOE y Sumar respaldan masivamente la propuesta, mientras que los de Vox y PP se oponen. Respecto al permiso para cuidados paliativos, el 54,5% está a favor y el 45,5% en contra, con un apoyo notable en PSOE y Sumar, y oposición en la derecha, aunque un 15,4% del PP lo apoya.

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, anunció hace un par de semanas la ampliación de los permisos por fallecimiento hasta 10 días y un nuevo permiso para cuidados paliativos mediante un Real Decreto Ley que permita también a los familiares acompañar en cuidados paliativos.

Una propuesta que ha sido analizada en el barómetro de laSexta, con datos del instituto Invymark. Según los encuestados, un 53,3% están a favor de esa ampliación frente a un 46,7% que está en contra.

Por partidos, la propuesta la apoyan de forma masiva votantes del PSOE y Sumar. En cambio, desde los votantes de Vox y PP se manifiestan en contra.

Sobre la medida de crear un permiso laboral para facilitar los cuidados paliativos de un familiar, vuelven a ser más los que están a favor (54,5%) que los contrarios a ella (45,5%).

Y, según la formación política a la que votan, en PSOE y Sumar vuelven a estar casi unánimemente a favor mientras que desde la derecha se está mayoritariamente en contra, aunque hay un 15,4% del PP que sí la apoya.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.