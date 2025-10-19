Sanidad asegura que el Gobierno no ha recibido "ninguna información" sobre los cribados en Andalucía

Los detalles Mónica García ha apuntado que, si todavía no tienen información al respecto, "hace pensar que no es un fallo puntual, ni anecdótico".

Mónica García ha revelado que el Gobierno de España no ha recibido información sobre los fallos en los cribados de cáncer de mama en Andalucía ni sobre el plan de choque anunciado por Juanma Moreno. Durante una entrevista en 'Cadena SER de Sevilla' con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, la ministra de Sanidad expresó su apoyo a las afectadas y lamentó la pérdida de confianza en el sistema sanitario andaluz. García señaló que el problema parece ser estructural y no un fallo puntual. Además, criticó la falta de noticias sobre los programas de choque y argumentó que los fallos se deben al desmantelamiento del sistema sanitario en Andalucía.

Mónica García ha desvelado este domingo que el Gobierno de España sigue sin recibir "ninguna información" sobre los fallos en los cribados de cáncer de mama en Andalucía ni sobre el plan de choque para solventar esta crisis que anunció el presidente andaluz, Juanma Moreno.

Durante una entrevista en 'Cadena SER de Sevilla' con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, la ministra de Sanidad ha transmitido "ánimo" a las mujeres afectadas por los fallos en los cribados de cáncer de mama y ha señalado que entiende que se haya "roto un poco la confianza" en el sistema sanitario que "debería en Andalucía haberse centrado en la prevención y en los diagnósticos precoces".

Tras ello, García ha explicado que el Ministerio se Sanidad sigue "sin recibir ninguna información" de la Junta de Andalucía de lo ocurrido, lo que "hace pensar que no es un fallo puntual, ni anecdótico", sino que se ha debido a "un problema estructural de un Gobierno que no ha confiado en su sanidad pública".

De hecho, la ministra ha añadido que tampoco tienen ninguna noticia sobre los "programas de choque" que anunció Moreno en respuesta a los fallos en los cribados y, por tanto, teme que sean "un parche", toda vez que el Gobierno andaluz "no quiere recuperar la sanidad como un elemento de valor dentro de su política general".

Por último, García ha criticado que se haya argumentado que los fallos en los cribados se han producido por "un protocolo que estaba hace 13 o 15 años, por los radiólogos o por problema informático", y ha considerado que se han debido a que se "ha desmantelado el sistema sanitario" en Andalucía.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.